Demir cevherinde fiyat üzerinde baskı artırıyor
Demir cevheri fiyatları bu sabah dalgalı seyrederken, analistler zayıf piyasa temellerinin fiyatlarda ilave düşüş baskısı yaratabileceğini öngörüyor.
Küresel demir cevheri sevkiyatlarının yüksek seviyelerde kalması, liman stoklarının artmaya devam etmesine yol açıyor. Talep tarafında ise sıcak metal üretimi art arda haftalarda gerilerken, çelik üreticilerinin kârlılığındaki bozulma fabrikaların ham madde alımlarında daha temkinli hareket etmesine neden oluyor.
Yüksek arz ile zayıflayan talebin birleşmesi, liman stoklarının yüksek kalmasına ve fiyatlar açısından maliyet desteğinin zayıflamasına yol açıyor.
Dalian Emtia Borsası'nda en aktif işlem gören eylül vadeli demir cevheri kontratı ton başına 702,5 yuan seviyesinde yatay seyrediyor.