Demir cevherinde 'güçlü arz ve stok' düşüşü

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) eylül demir cevheri kontratı, TSİ 06.41'de %0,61 düşüşle 810,5 yuan/ton (113,34 $) seviyesinden işlem gördü.

Singapur Borsası'nda referans Ağustos demir cevheri, %0,39 artışla 104,85 dolar/ton seviyesinden işlem gördü.

Analistler, güçlü arz belirtilerinin Dalian borsasındaki demir cevheri fiyatlarını zayıflattığını belirtti. Önde gelen Brezilyalı madenci Vale, önemli bir madendeki rekor üretimin etkisiyle ikinci çeyrekte yıllık bazda %3,7 artış bildirdi.

Çin Demir Çelik Birliği verilerine göre, önemli işletmelerin günlük çelik üretimi de bir önceki aya göre %2,1 artarken, stoklar %3,9 arttı.

Yine de, Çin'in dünyanın en büyük hidroelektrik santrali barajının inşasına devam edeceği duyurusunun ardından bu hafta piyasa genel olarak olumlu seyretti ve bu durum çelik fiyatlarını destekledi.

DCE'de kok kömürü ve kok sırasıyla %6,58 ve %0,32 arttı. Mysteel Global, Çin'in önemli üretim merkezlerindeki aşırı kömür üretimini azaltma hamlesinin, daha derin bir arz-talep dengesizliği beklentilerini beslemeye devam ettiğini ve piyasa iyimserliğini desteklediğini kaydetti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki tüm çelik endeksleri düştü. İnşaat demiri ve paslanmaz çelik %0,25, sıcak haddelenmiş rulo %0,03 ve filmaşin %2,41 değer kaybetti.