Demir cevherinde toparlanma sinyali

ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni gümrük vergilerinin etkisiyle fiyatlar dün %1'den fazla geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergilerini “istisna ya da muafiyet olmaksızın” %25'e çıkararak ABD'nin zor durumdaki sektörlerine destek olurken, çok cepheli bir ticaret savaşı riskini de beraberinde getirdi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.47'de %0,43 artışla 824,5 yuan/tona (112,83 dolar) çıktı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Mart ayı demir cevheri, %1,76 artışla 107,75 dolar/tona yükseldi ve 16 Ekim 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Dünyanın en büyük demir cevheri ihracat noktası olan Batı Avustralya Port Hedland'ın tropikal kasırga Zelia nedeniyle TSİ 13.00'da kapatılacak olmasının ardından arz kesintilerine ilişkin endişeler yeniden canlandı ve yatırımcı duyarlılığını artırarak fiyatları yükseltti.

Analistler, havanın inşaat faaliyetleri için giderek daha elverişli hale gelmesiyle birlikte artan talep beklentilerinin de fiyatları desteklediğini söyledi.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla %0,62 ve %0,4 geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %0,42, sıcak haddelenmiş rulo %0,09, filmaşin %0,28 ve paslanmaz çelik %0,68 değer kaybetti.