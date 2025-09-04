  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. Demir cevherinde yön, Çinli fabrikaların etkisiyle yukarı
Takip Et

Demir cevherinde yön, Çinli fabrikaların etkisiyle yukarı

Yatırımcıların Çinli çelik fabrikalarının karlılığına odaklanmasıyla demir cevheri fiyatlarında hafif bir artış gözlendi. Bu fabrikalar, iç talebin zayıflığına rağmen güçlü ihracat performansıyla yüksek kazançlarını sürdürüyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Demir cevherinde yön, Çinli fabrikaların etkisiyle yukarı
Takip Et

S&P Global Commodity Insights'tan Jing Zhang'a göre, bu fabrikalar yılın ilk yedi ayında ağırlıklı olarak güçlü ihracat hacimlerinin yurt içi tüketimdeki düşüşü dengelemesi sayesinde sağlıklı karlar elde etti.

S&P Global Commodity Insights, gelişmekte olan piyasalardan gelen artan talebin desteğiyle Çin'in mal ihracatının 2025'in geri kalanında da dirençli kalacağını öngörüyor.

Ancak, bazı piyasa kaynakları, üretimin artmasının çelik fiyatlarını ve kar marjlarını Eylül ayı gibi erken bir tarihte sınırlayabileceğini belirtiyor. Bu görünüm, başlıca artan arz fazlası baskıları nedeniyle fabrikaların dördüncü çeyrekte karlarında bir düşüş yaşayabileceğini işaret ediyor.

Dalian Emtia Borsası'nda en çok işlem gören demir cevheri kontratı %0,4'lük mütevazı bir kazançla ton başına 781,50 yuan seviyesine ulaştı.

Emtia Haberleri
2026 yılında petrol fiyatları nasıl hareket eder? ABD'li bankadan yeni tahmin
2026 yılında petrol fiyatları nasıl hareket eder?
Bakır, talep endişeleriyle 5 ayın zirvesinden düştü
Bakır, talep endişeleriyle 5 ayın zirvesinden düştü
Petrol fiyatları arz artışı endişeleriyle düşüşte
Petrol fiyatları arz artışı endişeleriyle düşüşte
Petrol fiyatları OPEC+'nın üretim artıracağı iddialarıyla düştü
Petrol fiyatları OPEC+'nın üretim artıracağı iddialarıyla düştü
Bakır fiyatları 5 ayın en yüksek seviyesinde
Bakır fiyatları 5 ayın en yüksek seviyesinde
OPEC+ petrol üretimini daha da artırmayı değerlendirecek
OPEC+ petrol üretimini daha da artırmayı değerlendirecek