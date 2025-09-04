Demir cevherinde yön, Çinli fabrikaların etkisiyle yukarı

S&P Global Commodity Insights'tan Jing Zhang'a göre, bu fabrikalar yılın ilk yedi ayında ağırlıklı olarak güçlü ihracat hacimlerinin yurt içi tüketimdeki düşüşü dengelemesi sayesinde sağlıklı karlar elde etti.

S&P Global Commodity Insights, gelişmekte olan piyasalardan gelen artan talebin desteğiyle Çin'in mal ihracatının 2025'in geri kalanında da dirençli kalacağını öngörüyor.

Ancak, bazı piyasa kaynakları, üretimin artmasının çelik fiyatlarını ve kar marjlarını Eylül ayı gibi erken bir tarihte sınırlayabileceğini belirtiyor. Bu görünüm, başlıca artan arz fazlası baskıları nedeniyle fabrikaların dördüncü çeyrekte karlarında bir düşüş yaşayabileceğini işaret ediyor.

Dalian Emtia Borsası'nda en çok işlem gören demir cevheri kontratı %0,4'lük mütevazı bir kazançla ton başına 781,50 yuan seviyesine ulaştı.