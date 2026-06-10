Demir cevherinde zayıf talep baskısı: Fiyatlar küresel piyasalarda gevşiyor

Uluslararası emtia piyasasında işlem gören demir cevheri fiyatları, yakın dönemde test ettiği yüksek seviyelerden uzaklaşarak ton başına %101,37 bandına kadar geri çekildi. En yoğun işlem gören vadeli demir cevheri kontratları günü %0,20 kayıpla ton başına %760 yuan seviyesinden tamamladı. Diğer önemli vadeli işlem borsalarında işlem gören gösterge kontratlar da benzer şekilde %1,22 değer kaybederek ton başına %103,95 dolara indi ve son ayların en düşük seviyelerini test etti.

Sezon dışı durgunluk ve maden arzı piyasayı baskılıyor

Fiyatlardaki bu düşüş trendinde, küresel çelik üretiminin merkez üssü olan bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerindeki aşırı yağışlar ve sıcak hava dalgaları kritik bir rol oynuyor. Açık hava inşaat faaliyetlerinin yavaşlamasıyla birlikte çelik piyasasının düşük talep dönemine normalden daha erken girildiği görülüyor. Talep tarafındaki bu daralmaya karşılık, dev üretici ülkelerden yapılan sevkiyatların kesintisiz devam etmesi ve yeni düşük maliyetli maden projelerinin devreye girmesi, piyasadaki arz fazlasını büyüterek fiyatlar üzerindeki baskıyı derinleştiriyor.

Çelik üreticileri marj baskısı altında beklemeyi tercih ediyor

Hammadde maliyetlerinin yüksek, nihai ürün talebinin ise zayıf olması çelik fabrikalarının kâr marjlarını ciddi şekilde daraltıyor. Bu durum karşısında entegre çelik üreticileri yeni hammadde alımı yapmak yerine mevcut liman stoklarını tüketmeyi ve stratejik olarak beklemede kalmayı tercih ediyor. Küresel piyasalardaki bu zayıf seyrin devam etmesi halinde demir cevheri fiyatlarının yılın ikinci yarısında ton başına %100 dolar sınırının altına sarkarak %94-95 bandına kadar gerileyebileceği öngörülüyor.