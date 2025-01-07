Demir fiyatları Çin hayal kırıklığıyla düştü

Demir cevheri kontratları, çelik üretiminde kullanılan hammadde stoklarının artması ve Çin'den daha fazla parasal teşvik gelmemesinin yarattığı hayal kırıklığıyla üçüncü seansta da geriledi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 06.10'da yüzde 1,84 düşüşle 746,5 yuan/ton (101,85 dolar) seviyesinden işlem gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge şubat ayı demir cevheri, yüzde 0,61 düşüşle 96 dolar/tondan işlem gördü.

Bir analist “Demir cevheri piyasaları, Çin sularına gelen kargoların bir önceki haftaya göre artış göstermesiyle sarsıldı ve bu durum halihazırda liman kenarındaki stokları artırabilir” dedi.

Çinli danışmanlık şirketi Mysteel, ülkenin demir cevheri piyasasındaki uzun süreli arz fazlasının, Çin'in ithal demir cevheri fiyatlarını bu yıl aşağı yönlü baskı altında tutacağını söyledi.

Çin Merkez Bankası cuma günü yaptığı açıklamada, para politikası ayarlamalarını güçlendireceğini ve “uygun bir zamanda” bankaların zorunlu karşılık oranlarını ve faiz oranlarını düşüreceğini bildirdi.

Dün ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Pekin ekonomiyi canlandırmaya çalışırken Çin ithalatına daha yüksek gümrük vergileri uygulayabileceği endişeleri yuanın düşmesine ve Çin borsalarının sarsılmasına neden oldu.

Çinli yetkililer yatırımcı güvenini desteklemek için Eylül ayından bu yana çeşitli destek önlemleri aldı.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,69 ve yüzde 1,91 düşüş kaydetti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri ve sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,9 düşerken, filmaşin yüzde 0,14 geriledi, paslanmaz çelik ise yüzde 0,3 arttı.