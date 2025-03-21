Demir fiyatları haftalık bazda düştü

Vadeli demir cevheri kontratları bugün dar bir aralıkta işlem gördü, ancak küresel ticaret savaşının tırmandığı bir ortamda en büyük tüketici Çin'deki talep beklentilerine ilişkin artan endişeler nedeniyle haftalık kayba hazırlanıyor.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.14'te yüzde 0,13 değer kazanarak 761 yuan/ton oldu ve bu hafta şimdiye kadar yüzde 3,4 düşüş kaydetti.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Nisan ayı demir cevheri, yüzde 0,55 düşüşle 99,95 dolar/tona geriledi ve bu hafta şimdiye kadar yüzde 3,9 düşüş kaydetti.

Bir analist Çin'in eski çelik kapasitesini ortadan kaldırmak için bir kompanse sistemi oluşturmak üzere ilgili fonları kurmayı düşündüğünü belirtti.

Bu durum bazı analistler tarafından Pekin'in bu yıl çelik sektörünü saran kapasite fazlası sorununu çözme konusunda kararlı ve ciddi olduğunun bir başka işareti olarak yorumlandı.

Yıllık parlamento toplantısında Çin, dev çelik endüstrisini üretim kesintileri yoluyla yeniden yapılandıracağını açıkladı ancak detay vermedi.

Ancak kısa vadeli talepte belirgin bir toparlanma kayıpları sınırladı.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,58 ve yüzde 0,83 değer kaybetti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik göstergesi yükseldi. İnşaat demiri yüzde 0,48, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,3 ve filmaşin yüzde 0,06 artış gösterdi. Paslanmaz çelik çok az değişti.