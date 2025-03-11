Demir fiyatları iyimserlikle yükseldi

Singapur'da vadeli demir cevheri fiyatları, Çin'in kuzey bölgesindeki çelik üreticilerinin yıllık parlamento toplantısının tamamlanmasının ardından üretime devam edecek olması nedeniyle talebin artacağı beklentisiyle yükseldi.

Ancak, Çin'in bu yıl çelik üretimini azaltma ihtimali ve ABD Başkanı Donald Trump'ın son gümrük vergileriyle tırmanan küresel ticaret sürtüşmesi nedeniyle talebe ilişkin endişeler kazançları sınırladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Nisan ayı demir cevheri, seansın başlarında 98,85 dolar/tonla 14 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra, TSİ 06.21'de yüzde 0,76 artışla 100,65 dolar/tona yükseldi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 0,19 düşüşle 773,5 yuan/tondan (106,73 dolar) kapattı.

Analistler, kuzey Çin'deki bazı çelik üreticilerinin parlamento toplantısı sonrasında üretimi artıracak olması nedeniyle sıcak metal üretiminin mart ayında hala yukarı yönlü bir alana sahip olduğunu belirtti.

Çin'in yıllık yasama toplantıları olan İki Oturum 4 Mart'ta başladı ve bugün sona erecek.

Çin'den ilave teşvik umutlarının azalması ve Trump'ın yeni gümrük vergilerinin potansiyel etkisine ilişkin endişelerin talep beklentilerini gölgelemesi nedeniyle zayıf makro duyarlılığın etkisiyle dün önemli çelik üretimi bileşenlerinin fiyatları düştü.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,39 ve yüzde 1,03 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik göstergesi geriledi. İnşaat demiri yüzde 0,93, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,48, filmaşin yüzde 1,33 düşerken, paslanmaz çelik yüzde 0,11 değer kaybetti.