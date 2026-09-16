Demir fiyatları ne kadar oldu? Küresel piyasalardaki dalgalanma iç pazara yansıdı

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Küresel emtia piyasasında demir cevheri ve çelik fiyatlarındaki seyir, yurt içi inşaat demiri fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

16 Eylül 2026 tarihli güncel toptan fiyat listesine göre B420C nervürlü inşaat demirinde ton fiyatı KDV hariç 32.050 TL (32,05 TL/kg) seviyesinde bulunuyor. Liste İstanbul depo teslim ve günlük değişebilir olarak paylaşılıyor.

Piyasa fiyatları

Ankara'da ince demir (Q8-Q10) 39.100 TL/ton, kalın demir (Q12-Q32) 38.300 TL/ton; Karabük'te kalın demir 36.800 TL/ton ile en düşük seviye; Gebze'de ise ince demir 40.000 TL/ton ile en yüksek seviye olarak listeleniyor.

Küresel tarafta baskı sürüyor

Emtia tarafında Singapur vadeli işlemlerinde demir cevheri 98 dolar/ton üzerinde tutunurken, çelik hurdası 445 dolar/ton seviyesinde işlem görüyor. Çin'de ise yerel inşaat demiri fiyatları eylül ortasında %1,7 artışla 470 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Yurt içinde döviz kuru ve üretici enflasyonu kaynaklı maliyetler, fiyatların yukarı yönlü seyrinde etkili oluyor.