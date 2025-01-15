Demir iki haftanın en yükseğinde

Demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'in beklenenden iyi gelen kredi verilerinin desteğiyle kazançlarını artırdı, ancak ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın önümüzdeki hafta göreve başlaması öncesinde ticaret gerilimlerinin tırmanacağı endişesi yükselişi sınırladı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, seansın başlarında 787,5 yuan/ton ile 2 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştıktan sonra, sabah işlemlerini yüzde 0,71 artışla 782,5 yuan/ton (106,73 dolar) seviyesinde tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge şubat ayı demir cevheri, günün erken saatlerinde 101,15 dolar/ton ile 2 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştıktan sonra TSİ 06.31'de yüzde 0,31 artışla 100,65 dolar/tona yükseldi.

Çin bankaları geçen ay Kasım 2024'ten itibaren 990 milyar yuan (135,03 milyar dolar) yeni kredi vererek analistlerin tahminlerini aştı ve demir piyasasındaki havayı artırdı.

Analistler, Maliye Bakan Yardımcısı Liao Min'in Çin'in dış zorluklara cevap vermek için yeterli mali güce sahip olduğu yönündeki son yorumlarının ardından piyasanın daha fazla teşvik önleminden umutlu olmaya ettiğini belirtti.

Ancak, Çin'in devam eden emlak sorunları ve ABD'nin olası gümrük vergisi artışları nedeniyle yavaşlayan ekonomik büyüme nedeniyle talep endişeleri fiyat artışını yavaşlattı.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü dahil olmak üzere diğer çelik üretimi bileşenleri çok az değişti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,76, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 1,03, filmaşin yüzde 0,2 yükseldi ve paslanmaz çelik yüzde 0,08 geriledi.