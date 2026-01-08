Demir ve demir dışı metaller sektörü, 2025'i ihracatta yükselişle kapatmayı başardı

2025 yılını değerlendiren ve 2026 yılına ilişkin beklentilerini açıklayan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, zor bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Yurtdışı faaliyetler rekor kırdı, yükselişin anahtarı oldu

2025 yılının dünya konjonktürünün çok karışık olduğu, küresel politikaların belirsizliğini koruduğu ve ABD seçiminin ardından yaşanan seçim ve tarife belirsizlikleri ile kargaşalarının yaşandığı bir yıl olduğunu belirten Tecdelioğlu, "Bu yıl dünyada tedirginlik vardı. Böyle ortamlarda ticaret artmaz, çünkü ticaret güven ve düzgün işleyen karşılıklı ilişkiler ister. Biler böyle bir dönemde dahi ihracatımızı artırdık. Bu da Türk ihracatçısının, Türkiye İhracatçılar Meclisimizin ve İhracatçı Birliklerimizin çok önemli bir başarısıdır." dedi.

2025 yılında yurtdışındaki faaliyetlere çok önem verdiklerini ve birebir ilişkileri geliştirdiklerini kaydeden Tecdelioğlu, "Geçtiğimiz sene fuarlar, milli katılımlar, uluslararası konferanslar, ticaret heyetleri ve Ur-Ge'ler başta olmak üzere toplamda 35 tane yurtdışı faaliyetimiz oldu. Bu yaptığımız faaliyetlerle de aslında tarihi bir rekor kırdık. Hiçbir zaman bu kadar fazla firmayı götürdüğümüz, B2B yaptığımız ve daha fazla metrekarede katıldığımız bir yıl olmadı. İşte biz bu ilişkiler ile müşterilerimize son derece yakın durarak 2025 yılında ihracatımızı artırmayı başarabildik." diye konuştu.

Alt sektörlerle ilgili de bilgi veren Tecdeelioğlu, alüminyum sektörü ihracatının geçtiğimiz yıl yüzde 8,77 artış ile 5,36 milyar dolara, bakır sektörünün yüzde 25,3 artışla 2,79 milyar dolara, hırdavat sektörünün yüzde 2,4 artış ile 11,9 milyar dolara, metal ambalajın yüzde 4,6 artışla 517,6 milyon dolara, döküm sektörü ihracatının yüzde 2,3 artış ile 11,51 milyar dolara, yapı malzemelerinin yüzde 6,15 artışla 31,6 milyar dolara, armatür sektör ihracatının da yüzde 1,4 artış ile 4 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Tecdelioğlu, genel mutfak sektörü ihracatının ise anti-damping belirsizlikleri sebebiyle yüzde 3,3 azalışla 5,47 milyar dolara gerilediğini aktardı.

2026 daha iyi olacak

2026 yılının 2025'ten daha iyi geçmesini beklediklerini kaydeden Tecdelioğlu, şöyle devam etti: "Öncelikle Avrupa Birliği ile olan Gümrük Birliği anlaşmamızda bir güncelleme bekleniyor. Çevre ülkelerdeki savaşların bitmesi ile özellikle Suriye'de büyük bir pazar bekliyoruz. Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili bir uzlaşma ve iyileşmeye yakınlaşma var. Savaşın bitmesi ile o bölgede bir pazar çeşitlenmesi olacak. Ayrıca Türkiye'nin şu an sürdürülebilir şekilde devam ettiği 24 tane Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) yanında müzakereleri tamamlanan ve müzakerelerin devam ettiği başka STA'lar da var. Bu ticari diplomasi içerisinde Türkiye'nin karşılıklı olarak iş birliği yapacağı ülkeler bizim ticaretimize ve ihracatımıza ciddi bir etki yapacak."

İhracatçıların en sıkıntılı olduğu konulardan biri olan yüksek faiz düşük kur makasına da değinen Tecdelioğlu, ihracatçının 2026 yılında düşen faizlerle birlikte paraya daha kolay ulaşabilir hale geleceğine dikkat çekti. Bu durumun ihracatta hareketliliğin önünü daha da açacağını ifade eden Tecdelioğlu, "2025'te yüksek faizle çok zorlanıyorduk, kârımızı faize veriyorduk, hatta zarar ediyorduk. İşletmeler ciddi anlamda zarar yılı yaşadı. 2026'nın ise zarardan kurtulup artıya geçtiğimiz bir yıl olacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dolardaki baskıyı parite tolere edecek

2026 yılında euro/dolar paritesinde de yükseliş beklendiğini ve bu durumun ihracata olumlu yansıyacağını kaydeden Tecdelioğlu, "Biz ihracatımızın yüzde 55'e yakınını euro bölgesine yapıyoruz. 2026 yılında paritenin 1,25'lerin üzerine çıkacağı, doların daha ucuz, euronun ise daha kıymetli olacağı yönünde beklentilerimiz var. Yani içeride dolar kuru üzerindeki baskıyı, paritedeki yükseliş tolere edecek. Ayrıca yine bu yıl da yurtdışı temaslara çok ağırlık vereceğiz ve fuarlar, B2B'ler ve ticaret heyetleri ile 2025 yılından daha fazla faaliyet gerçekleştireceğiz. Daha fazla üyemizin yurt dışında ilişki kurabileceği, dünya pazarından pay alabileceği ilişkileri tesis etmeye çalışcağız." dedi.

Firmaların ürün çeşitliliği konusunun da çok önemli olduğunun altını çizen Tecdelioğlu, üye firmaları ürün çeşidini artırmaları yönünde teşvik ettiklerini ve onlara yol gösterdiklerini belirtti. Bu anlamda e-ihracatın da çok önemli olduğunu kaydeden Tecdelioğlu, "Dünyada e-ticaret hacmi her geçen gün artıyor. Ticaret Bakanlığımızın da çok güzel bir çalışması var. 40'tan fazla ülkeyi inceleyip nasıl ve hangi kanallar üzerinden satış yapılacağını gösteren bir rehber hazırladılar. Böylesi bir kanalı ve hazır reçeteleri kullanarak dünyada pazar payımızdaki artışı devam ettirebileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Amerika’yı öğrendik, artık derinleşme zamanı

Amerika pazarına da özel bir paragraf açan Tecdelioğlu, şunları anlattı: "Biz Amerika'nın standartlarını, ihtiyaçlarını ve pazarını daha yeni yeni öğreniyoruz. Son 3-4 yıldır Amerikan pazarına ve standartlarına göre ürün yapmayı, ürün kalitelerini, kalıplarını, belgelerini ve testlerini öğrendik. Bundan sonra Amerika'da derinleşebilir, lojistik depolar kurabilir ve daha fazla pay alabiliriz. Amerika pazarı bizim için gerçekten önemli. Bunun yanında iki ülke cumhurbaşkanlarının uyumu ve buradan doğacak bir ticarette de büyümeyi bekliyoruz. 2026'da Amerika'da çok ciddi pazar yakalayacağımızı ve geçtiğimiz yıl 533 milyon dolar olan ihracatımızı daha da yukarılara taşıyacağımızı düşünüyorum."

Dünyada son yıllarda bazı sektörlerin çok hızlı bir şekilde geliştiğini vurgulayan Tecdelioğlu, "Bunlardan bir tanesi yenilebilir enerji sektörü. 1,7 trilyon dolarlık bir pazardan bahsediyoruz ve bu pazardan Türkiye daha fazla pay almalı. Bunun yanında elektrikli otomobiller ve yan sanayisi hızla gelişiyor. Diğer taraftan elektrik şebekelerinin yenilenme işleri hızla artıyor. Dijital dünya da aynı şekilde hızla büyüyor. Özellikle veri merkezlerinin sayısında ciddi artış var. Diğer bir başlığımız da savunma sanayi. Burada da çok önemli ihracat fırsatları var. Demir ve demir dışı metaller sektörü olarak tüm bu sektörlerin ham madde sağlayıcısı konumundayız. Dolayısıyla sektörün önünün açık olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

İhracat koçluğu ile ihracat yapan firma sayısı artacak

Sektörde ihracat yapan firma sayısını artırmayı en önemli hedeflerinden biri olarak gördüklerini söyleyen Tecdelioğlu, bunun için İhracat Koçluğu adı altında bir program başlattıklarını belirtti. Üniversite destekli bu programda üç ay boyunca firmalara mentörlük yaptıklarını ve onları ihracat rotasına soktuklarını belirten Tecdelioğlu, böylece Türkiye'nin ihracat havuzunda bulunan firma sayısını artırmak istediklerinin altını çizdi. Tecdelioğlu ayrıca, birlik üyesi firmalara düzenli ziyaret gerçekleştirdiklerini ve sanayicinin içerisindeki ihracat heyecanını canlı tutmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

İhracatçılar olarak her dönem Türk ürünlerini dünyanın her tarafına taşımak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını kaydeden Tecdelioğlu, bu anlamda devletten şu anda yüzde 3 olarak uygulanan kur desteğinin artırılmasını istediklerini vurguladı. Bunun yanından ham maddeler üzerindeki vergilerin de tekrar gözden geçirilmesini isteyen Tecdelioğlu, kendi sektörleri adına hurda ithalatında da kolaylık beklediklerini sözlerine ekledi.