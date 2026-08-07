Demokratik Kongo’nun yasak kararı bakırı uçurdu: Fiyatlar 6 ayın zirvesinde

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Londra Metal Borsası'nda işlem gören bakır vadeli kontratları, kararın hemen ardından %0,44 oranında değer kazanarak ton başına 14 bin 166 dolara ulaştı. Dünyanın en büyük üreticilerinden gelen bu kısıtlama, küresel piyasada hammaddeye erişim krizini tetikleme potansiyeli barındırıyor. Alıcıların spot pazarda hızla pozisyon alması nedeniyle, fiyatlardaki yukarı yönlü baskının bir süre daha korunacağı tahmin ediliyor.

Küresel sanayide kobalt ve bakır alarmı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin ham maden ihracatını keserek ülke içinde katma değerli üretimi artırma stratejisi, özellikle elektrikli araç ve yeşil enerji sektörlerini doğrudan etkiliyor. Kobalt ve bakır konsantresinin pazar dışı kalması, batarya üreticilerini mecburen alternatif tedarik rotalarına yönlendiriyor. Yaşanan bu durum, küresel ölçekte üretim maliyetlerinin artmasına yol açarken, teknoloji tedarik zincirinde de yeni bir kırılganlık dönemini başlatıyor. Sanayi kollarındaki hammadde açığının, önümüzdeki çeyreklerde küresel enflasyonist baskıları tetikleme riski ise oldukça yüksek.

Maden sahalarındaki lojistik akışın kesintiye uğraması, rafinerilerin tam kapasiteyle çalışmasını engellediği için küresel stoklar kritik seviyelerin altına geriliyor. Haliyle sanayiciler, uzun vadeli kontratlarını güvence altına almak adına Güney Amerika pazarındaki üreticilerle yeni anlaşma zeminleri arıyor. Alınan bu korumacılık hamlelerinin stratejik madenlerdeki spekülatif fiyat hareketlerini kalıcı hale getirebileceği öngörülüyor. Yenilenebilir enerji dönüşümünün ana omurgasını oluşturan bu metallerdeki darboğaz, yeşil kalkınma projelerinin küresel çapta yavaşlamasına yol açabilecek bir boyuta ulaşıyor.