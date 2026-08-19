Deutsche Bank'tan kritik petrol uyarısı: 100 doların üzeri piyasaları sarsabilir

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Deutsche Bank Avrupa Hisse ve Çapraz Varlık Stratejisti Maximilian Uleer, küresel piyasalardaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, petrol fiyatlarında 100 dolar seviyesinin önemine dikkat çekti.

Brent bu seviyenin altında kaldıkça hisselerde ciddi tehdit beklemediğini belirtti. Ayrıca faizlerin talep kaynaklı nedenlerle sınırlı yükselmesini risk olarak görmediğini söyledi.

Avrupa şirketleri enerji maliyetlerinin yüzde 75’ini korumaya aldı

Uleer, Avrupa şirketlerinin enerji maliyetlerine karşı önemli ölçüde korunduğunu belirtti.

Şirketler, bu yılki enerji maliyetlerinin yaklaşık yüzde 75’ini hedge etti. Böylece enerji fiyatlarındaki yükselişin bilançolara etkisi sınırlandı. Ayrıca Avrupa şirketlerinin ikinci çeyrek satışları yüzde 5 arttı. Uleer, şirketlerin artan maliyetleri fiyatlara yansıtabildiğini söyledi. Bunun sonucunda şirketlerin kâr marjlarında da genişleme görüldü.

Borsalar için en büyük risk yüksek uzun vadeli faizler

Uleer’e göre talep kaynaklı enflasyon hisse piyasalarını doğrudan tehdit etmiyor. Ancak faizlerin farklı nedenlerle yüksek kalması risk oluşturabilir. Özellikle enflasyon düşerken uzun vadeli tahvil faizlerinin yüksek seyretmesine dikkat çekti.

Bu durumda piyasaların kamu açıkları ve borç seviyelerinden endişelenebileceğini belirtti. Uleer, enflasyon düşerken uzun vadeli faizlerin yüksek kalmasını borsalar açısından daha önemli risk olarak gösterdi.

Petrol fiyatlarında 100 dolar riski piyasaları baskılayabilir

Deutsche Bank stratejistine göre petrol, yılın geri kalanında temel risklerden biri olacak. Özellikle Brent petrolün 100 doların üzerine çıkması piyasalar üzerindeki baskıyı artırabilir. Bu arada küresel tahvil piyasalarında son günlerde sert satışlar görüldü. Ardından çarşamba günü piyasalarda daha sakin bir görünüm oluştu.

ABD’nin 30 yıllık tahvil faizi ise 2007’den bu yana görülmeyen seviyelere yükseldi. Buna karşılık Avrupa borsaları güçlü ikinci çeyrek bilançolarının ardından rekor seviyelere yakın seyrediyor.