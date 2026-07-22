Dev banka altın tahminini aşağı yönlü revize etti: Uzun vadeli hedefini korudu

HSBC, 2026 yılı için ortalama altın fiyatı beklentisini ons başına 4.864 dolardan 4.560 dolara revize etti. Banka, kısa vadeli tahminini aşağı çekerken, yıl sonu hedefini 4.750 dolarda sabit bırakarak altının uzun vadeli görünümüne ilişkin olumlu beklentisini korudu.

HSBC Baş Değerli Metaller Analisti James Steel, 2027 yıl sonu altın fiyatı hedefini 5.025 dolar olarak korurken, 2028 ve 2029 tahminlerini de sırasıyla 5.200 ve 5.300 dolar seviyesinde sabit bıraktı.

Yüksek faiz ve güçlü dolar altını baskılıyor

HSBC, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ile güçlü doların kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

Banka, faiz getirisi olmayan altının yükselen reel tahvil faizleri nedeniyle yatırımcılar açısından cazibesinin azaldığını, güçlü doların ise diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha pahalı hale getirdiğini ifade etti.

HSBC analistleri Willem Sels ve Lucia Ku, mevcut koşullarda altının yüksek reel faizler ve güçlü doların etkisiyle kısa vadede yatay bir seyir izleyebileceğini değerlendirdi.

Banka, 2026 yılının geri kalanında altının ons fiyatının 3.800-4.700 dolar bandında işlem görmesini bekliyor.

Merkez Bankalarının güçlü talebi altını desteklemeyi sürdürüyor

HSBC'ye göre altının uzun vadeli görünümünü destekleyen en önemli unsur merkez bankalarının güçlü alımları olmaya devam ediyor.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları, 2026'nın ilk çeyreğinde net 244 ton altın alımı gerçekleştirdi. Bu miktar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarken, son beş yılın çeyreklik ortalamasının da üzerinde gerçekleşti.

Banka, 2026 yılı için 680 ton, 2027 yılı için ise 850 tonluk merkez bankası altın talebi beklentisini değiştirmedi.

Jeopolitik riskler altını desteklemeyi sürdürüyor

HSBC, artan bütçe açıkları, yükselen kamu borçları, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi ve jeopolitik risklerin altın fiyatlarını destekleyen temel faktörler olmayı sürdürdüğünü belirtti.

James Steel, İran kaynaklı jeopolitik gelişmelerin altın üzerindeki etkisinin geçici olacağını ifade ederken, yılın ikinci yarısında ETF çıkışlarının yavaşlamasıyla birlikte yapısal destekleyici unsurların yeniden öne çıkabileceğini söyledi.

Altının uzun vadeli yükseliş hikayesi devam ediyor

HSBC, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altının uzun vadeli yükseliş hikayesinin değişmediğini vurguladı.

Bankaya göre merkez bankalarının devam eden alımları, rezerv çeşitlendirme eğilimi, artan küresel borç yükü ve portföy çeşitlendirme ihtiyacı orta ve uzun vadede altın fiyatlarını desteklemeye devam edecek. Buna karşılık kısa vadeli fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası, tahvil faizleri ve doların seyri belirleyici olmaya devam edecek.

Gümüş kısa vadede zayıf, uzun vadede güçlü

HSBC değerlendirmesinde gümüş piyasasına da yer verdi. Banka, yaklaşık 70 seviyesinde bulunan altın-gümüş rasyosunun yaklaşık 65 olan 50 yıllık ortalamanın üzerinde olduğuna dikkat çekti. Silver Institute verilerine göre gümüş piyasasında üst üste altıncı yılda da arz açığı yaşanmasının beklendiği ifade edildi.

HSBC'ye göre yüksek faizlerin ekonomik büyüme beklentilerini baskılaması nedeniyle gümüş kısa vadede altına kıyasla daha zayıf bir performans gösterebilir. Ancak uzun vadede devam eden arz açığı ve güçlü arz-talep dinamikleri gümüş fiyatlarını desteklemeyi sürdürecek.