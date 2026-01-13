Dev banka altın ve gümüş tahminini yükseltti: 5 bin dolar için tarih verdi

Citigroup, artan jeopolitik riskler, fiziki arz sıkıntıları ve ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik yenilenen belirsizlikler nedeniyle değerli metallere ilişkin kısa vadeli beklentilerini yukarı yönlü güncelledi.

Bloomberg News’e göre banka, 0–3 aylık dönem için altın fiyat hedefini ons başına 4.200 dolardan 5.000 dolara, gümüş hedefini ise 62 dolardan 100 dolara yükseltti.

Analistler arasında Max Layton’ın da bulunduğu Citi ekibi, bu değerlendirmeyi yatırımcılara gönderilen bir notta paylaştı. Citigroup, “Yatırım ivmesi güçlü kalmaya devam ediyor ve çok sayıda yükseliş yönlü faktörün ilk çeyrek boyunca etkisini koruması muhtemel” ifadelerini kullandı.

Banka, temel senaryosunda Venezuela, İran ve Ukrayna çevresindeki jeopolitik risklerin yılın ilerleyen dönemlerinde azalmasının, özellikle altın tarafında, korunma amaçlı talep üzerinde baskı yaratabileceğini öngörüyor.

Citigroup’un 6–12 aylık dönem için hedefleri ise altın için ons başına 4.000 dolar, gümüş için 70 dolar seviyesinde bulunuyor.