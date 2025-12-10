Dev banka gümüşte tarihi zirve sonrası 2026’da neler bekliyor?

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, gümüşün 2025 yılında yüzde 100’ün üzerinde yükselerek yaklaşık 60 ABD doları ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Yükselişin; parasal, yapısal ve fiziksel piyasa dinamiklerinin nadir bir uyumuyla desteklendiği belirtildi.

Sıkı arz, fiyat esnekliği düşük sanayi talebi ve politika kaynaklı bozulmalar, ralli hızını altının tek başına açıklayabileceğinin ötesine taşıdı. Güneş enerjisi, elektrikli araçlar, yapay zekâ ve veri merkezleri için gümüş kritik bir girdi olarak öne çıkarken, toplam üretim maliyetleri içindeki payı sınırlı kaldı.

2026 görünümü nasıl?

Altın–gümüş oranı nisan ayında 105 seviyesinin üzerine çıkarak aşırı bir seviyeye ulaştı. Ağustos ayından itibaren teknik dirençlerin aşılması, alımları hızlandırdı. Oran daha sonra 68 seviyelerine gerileyerek 30 yıllık ortalamaya yaklaştı.

ABD’nin gümüşü kritik mineraller listesine eklemesi sonrası, olası tarife kararları öncesinde büyük hacimlerde gümüş ABD depolarına taşındı. Bu durum, ABD ile küresel piyasa arasında arz dengesizliği yaratarak diğer bölgelerde sıkılaşmaya neden oldu.

2026 görünümünde yükseliş eğilimi korunurken; politika geri dönüşleri, göreceli değerleme ve yapay zekâ kaynaklı talepte olası soğuma risk faktörleri arasında yer alıyor. Teknik açıdan 54-55 ABD doları bandı kritik seviyeler olarak izleniyor. Altının 5.000 ABD dolarına yönelme potansiyeli, görünümü destekleyen bir unsur olarak değerlendiriliyor.