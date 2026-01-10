Dev bankadan 2026'da emtialar için yeni tahmin: Platin ve paladyum fiyatı yükselecek mi?

Bank of America, küresel emtia piyasalarına ilişkin beklentilerini yukarı yönlü güncelledi.

Bank of America tarafından yapılan değerlendirmede, özellikle fiziksel piyasalarda yaşanan dengesizliklerin fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğuna dikkat çekildi. Ticaret anlaşmazlıklarının arz akışını zorlaştırdığına dikkat çekilirken, Çin’den gelen güçlü talebin de fiyatları destekleyen önemli bir unsur olduğu belirtildi.

2026 tahminleri yükseldi

Banka, 2026 yılı ortalama fiyat beklentilerini şöyle güncelledi:

Platin: Ons başına 1.825 dolardan 2 bin 450 dolara yükseltildi.

Paladyum: Ons başına 1.525 dolardan 1.725 dolara çıkarıldı.

Platin fiyatları 2025 yılında ons başına 2 bin 489,2 dolar ile tarihi zirvesini görürken, paladyum ise 1.987,45 dolar seviyesine yükselerek Aralık 2022’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.