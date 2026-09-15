Dev bankadan gümüş için dikkat çeken tahmin: Yüzde 24 yükselebilir

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Gümüş, cuma günü yüzde 1,64 değer kazanarak ons başına 64,48 dolara yükseldi ancak bu artış, önceki seansta yaşanan kayıpları tamamen telafi etmeye yetmedi. Değerli metal, haftalık bazda ise yüzde 2,6 geriledi.

Yeni haftaya 63,86 dolar seviyesinden başlayan gümüşün gram fiyatı ise 100,12 TL'den işlem görüyor.

Dalgalanmaya rağmen UBS, gümüş fiyatlarına ilişkin tahminlerini değiştirmedi. Banka, ons başına gümüşün Aralık 2026'da 70 dolara ulaşmasını, Mart ve Haziran 2027'de 75 dolara yükselmesini ve Eylül 2027'de 80 doları görmesini bekliyor.

UBS'nin 70 dolarlık yıl sonu hedefi mevcut seviyenin yüzde 8,6, Eylül 2027 için belirlediği 80 dolarlık hedef ise yüzde 24 üzerinde bulunuyor.

Gümüşte gözler Fed kararında

Piyasalar ise gümüşün kısa vadeli seyri açısından Fed'in 15-16 Eylül toplantısına odaklandı. UBS, Fed'in 25 baz puanlık faiz artışına gitmesini beklerken, kararın kendisinden çok sonrasında verilecek mesajların değerli metaller üzerinde belirleyici olabileceğini düşünüyor.

UBS'ye göre asıl belirleyici unsur, piyasaların Fed'in kararını ve basın toplantısındaki mesajları şahin veya güvercin olarak yorumlaması olacak.

Banka ayrıca temel senaryosunda dolara geniş çaplı destek sağlayacak kadar şahin bir faiz artırımı beklemediğini belirtti. Doların belirgin şekilde güçlenmemesi, gümüş fiyatlarının yeniden toparlanmasını destekleyebilecek unsurlar arasında gösteriliyor.