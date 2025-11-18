  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. Dev bankanın bakırda yükseliş beklentisi sürüyor
Takip Et

Dev bankanın bakırda yükseliş beklentisi sürüyor

Commerzbank, temel metaller için fiyat beklentilerini güncelledi. Banka, bakır ve alüminyumda yükseliş eğiliminin devam edeceği öngördü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dev bankanın bakırda yükseliş beklentisi sürüyor
Takip Et

Commerzbank, temel metaller için fiyat beklentilerini güncelledi. Banka, nikelde uzun vadede yalnızca sınırlı artış öngörüyor ve 2026 sonu için ton başına 16.000 dolar tahmini yapıyor. Çinko fiyatlarının ise önümüzdeki yıl yaklaşık 3.000 dolar seviyesinde dengelenmesi bekleniyor.

Buna karşılık bakır ve alüminyumda yükseliş eğiliminin devam edeceği öngörülüyor. Commerzbank, 2026’ya girerken bakırın ton başına 12.000 dolara, alüminyumun ise 3.200 dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

Bu projeksiyonlar, küresel talep ve arz dinamiklerinin farklı metaller üzerinde değişen etkilerini yansıtırken, yatırımcıların özellikle bakır ve alüminyumda güçlü fiyat hareketlerine hazırlıklı olması gerektiğini ortaya koyuyor.

Emtia Haberleri
Petrol, Rusya-Ukrayna gelişmeleriyle düşüyor
Petrol, Rusya-Ukrayna gelişmeleriyle düşüyor
Goldman petrolde 2026'da da umutlu değil
Goldman petrolde 2026'da da umutlu değil
Emtia piyasalarında tarife ve arz-talep endişeleri fiyatlandı
Emtia piyasalarında tarife ve arz-talep endişeleri fiyatlandı
Petrol fiyatlarında düşüşte belirsizliklerin azalması etkili oldu
Petrol fiyatlarında düşüşte belirsizliklerin azalması etkili oldu
Fed'in faiz indirimine dair şüpheler bakır fiyatlarını düşürdü
Fed'in faiz indirimine dair şüpheler bakır fiyatlarını düşürdü
Emtia piyasalarında tarife ve arz-talep endişeleri fiyatlandı
Emtia piyasalarında tarife ve arz-talep endişeleri fiyatlandı