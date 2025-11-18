Dev bankanın bakırda yükseliş beklentisi sürüyor

Commerzbank, temel metaller için fiyat beklentilerini güncelledi. Banka, nikelde uzun vadede yalnızca sınırlı artış öngörüyor ve 2026 sonu için ton başına 16.000 dolar tahmini yapıyor. Çinko fiyatlarının ise önümüzdeki yıl yaklaşık 3.000 dolar seviyesinde dengelenmesi bekleniyor.

Buna karşılık bakır ve alüminyumda yükseliş eğiliminin devam edeceği öngörülüyor. Commerzbank, 2026’ya girerken bakırın ton başına 12.000 dolara, alüminyumun ise 3.200 dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

Bu projeksiyonlar, küresel talep ve arz dinamiklerinin farklı metaller üzerinde değişen etkilerini yansıtırken, yatırımcıların özellikle bakır ve alüminyumda güçlü fiyat hareketlerine hazırlıklı olması gerektiğini ortaya koyuyor.