Dolar düştü, bakır yükseldi

ABD'de bu hafta açıklanacak ekonomik veriler öncesinde ABD dolarının zayıflamasıyla birlikte bakır fiyatları yükseldi.

Londra Metal Borsası'ndaki 3 ay vadeli bakır fiyatı, uzun bir hafta sonu tatilinin ardından işlemlerin yeniden başlamasıyla %0,75 artarak TSİ 0653'te ton başına 8.419 dolara yükselirken, Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören Ekim vadeli bakır kontratı %0,2 artışla ton başına 69.070 yuan oldu.

ABD'de perşembe günü PCE fiyat endeksi ve cuma günü tarım dışı istihdam raporu da dahil olmak üzere faiz oranlarının görünümünü belirleyebilecek bir dizi ekonomik veri açıklanacak.

Çin'in dün diğer önlemlerin yanı sıra damga vergisini düşürerek borsasını canlandırmaya yönelik hamlesi de finansal varlıklardaki risk algısına yardımcı oldu.

LME alüminyum %0,86 artışla ton başına 2.160 dolara yükselirken, nikel yüzde 1,42 düşüşle 20.500 dolara geriledi. Çinko yüzde 1,4 artışla 2.416 dolara yükseldi. LME'de 3 ay vadeli kurşun %0,4 düşüşle 2.152'a geriledi. LME kalay %1,22 düşüşle 25.185'a düştü.

SHFE alüminyum %0,4 artışla ton başına 18.655 yuana yükselirken, nikel %2,6 kadar düşüşle 164.520 yuana gerileyerek 17 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeye indi. Çinko %0,6 artışla 20.805 yuana yükselirken, kurşun 16.225 yuan ile 22 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. SHFE kalay %1,7 düşüşle 210.980 yuana gerileyerek üst üste dördüncü kaybını yaşadı.