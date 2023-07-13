Dolar gevşedi, metal piyasaları hareketlendi

Haftanın dördüncü işlem gününde endüstriyel metal piyasaları hareketlendi.

Bakır fiyatları doların gevşemesinin diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha cazip hale getirmesiyle üç haftanın en yüksek seviyesini gördü. Metal piyasa oyuncusu traderlar ise Çin'in metal ithalatında düşüşe işaret eden verilerine ılımlı tepki gösteriyor.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören Ağustos vadeli bakır fiyatları %1,3 artışla metrik ton başına 68.610 yuandan (9.578,39 dolar) kapandı ve seansın başlarında 68.710 yuan ile 21 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Son üç haftanın zirvesini gördü

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) gösterge üç aylık vadeli bakır fiyatları %0,3 artışla metrik ton başına 8.525 dolara kadar çıktı. Sabah seansının başlarında 8.542 dolarla 23 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine tırmandı.

Uluslararası piyasalarda işlem gören ABD Doları perşembe günü gevşedi ve bir önceki seansta da son beş ayın en kötü düşüşünü yaşadı. Zira traderlar ABD enflasyonundaki şaşırtıcı yavaşlamayı faiz artırımlarının ay sonuna kadar bitebileceğine dair bir sinyal olarak değerlendirdi.

ABD Merkez bankası Fed'in faiz artırımlarını tamamlama ihtimali ekonomik görünüme çok daha parlak bir ışık tutuyor. Bu durum, metallerin arz tarafında çeşitli sorunlar yaşadığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Küresel borsalardaki bakır stokları, talepteki düşük artışa rağmen son aylarda düştü. Çin'deki alüminyum izabe tesisleri, önümüzdeki aylarda faaliyetlerini kısıtlayabilecek elektrik kesintileriyle mücadele ediyor.

Son verilere göre, LME depolarındaki bakır stokları 54.450 metrik ton ile en düşük seviyeye indi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası tarafından takip edilen Çin depolarında bakır stokları ise artmaya başladı. Ancak bu sadece düşük bir artış ve 74.638 metrik ton olan stoklar Mart başı seviyelerine göre hala %70 düşüşte.

Metallerde karışık seyir

Gümrük Genel İdaresi'nin verilerine göre, güçlü yurtiçi üretim ve zayıf talep en büyük tüketici Çin'de bakır ithalatını sınırladı.

Londra Metal Borsası’nda işlem gören diğer metalllerde karışık bir seyir hakimdi. Sabah seansında alüminyum %1,3 artışla metrik ton başına 2.266 dolara yükselirken, nikel %1,4 düşüşle 21.390 dolar, çinko %1,4 artışla 2.458,50 dolar ve kalay %0,9 düşüşle 28.800 dolardan işlem gördü.