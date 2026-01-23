Doların zayıflamasıyla bakır fiyatları yükseldi

Londra Metal Borsası'nda (LME), üç aylık bakır resmi açık artırma işlemlerinde yüzde 2,54 artarak ton başına 13.079,50 dolara ulaştı. Bakır, 14 Ocak'ta ton başına 13.407 dolarla rekor seviyeye çıkmıştı. Jeopolitik gerilimler arasında, ABD doları hazirandan bu yana en sert haftalık düşüşünü yaşadı ve dolar bazlı metalleri diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha cazip hale getirdi.

Arz tarafında ise, Capstone Copper'ın Şili'deki Mantoverde madenindeki işçi grevinin üretimi durdurması fiyatlara destek verdi. Freeport-McMoRan, devasa Grasberg madenindeki üretimin yaklaşık yüzde 85'inin yılın ikinci yarısında tekrar başlayacağını belirtti. Talep tarafında, Çin'de Aralık ayındaki rekor bakır üretimi ve yüksek fiyatlar ithalat iştahını azalttı. Çin'in bakır ithalatına olan talebini gösteren Yangshan bakır primi, ton başına 22 dolarda istikrar kazandı ve 2024 ortasından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Comex bakır kontratlarının LME üzerindeki primi bu hafta keskin bir şekilde daraldı ve ABD'deki LME tescilli depolara sevkiyatları hızlandırdı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası tarafından izlenen bakır stokları yüzde 6 arttı. Üç borsadaki toplam bakır stokları 905.069 tona ulaşarak 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı; stokların yarısından fazlası ABD Comex depolarında bulunuyor. Yakın vadeli arz mevcudiyetinin arttığını gösteren LME nakit-üç ay vadeli farkı, salı günkü 102 dolarlık primden, eylülden bu yana en geniş seviyesi olan ton başına 83 dolarlık bir iskonto durumuna geçti.

Diğer LME metallerinde ise, kalay yüzde 5,4 sıçrayarak ton başına 54.7000 dolara yükseldi. Alüminyum yüzde 0,7 artışla 3.155,50 dolara, çinko yüzde 1,35 yükselişle 3.255 dolara, kurşun yüzde 0,1 kazançla 2.022,50 dolara ve nikel yüzde 4ilerleyerek ton başına 18.725 dolara ulaştı.