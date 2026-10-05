Dört yıl sonra bir ilk: Beyaz Rusya kalay gübresi Rusya üzerinden Amerika'ya taşınıyor

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Financial Times (FT) gazetesi tarafından aktarılan bilgilere göre, ABD ile Beyaz Rusya arasındaki ticari ilişkilerde yaptırımların esnetilmesinin ardından önemli bir gelişme yaşandı. Washington yönetiminin 2021 yılında Beyaz Rusya potas sektörüne getirdiği kısıtlamaları kademeli olarak kaldırma kararı almasıyla birlikte, dört yıllık aranın ardından ABD’ye yönelik ilk gübre sevkiyatı başlatıldı.

Sevkiyat Sankt-Peterburg üzerinden gerçekleştiriliyor

Piyasa araştırma ve fiyatlandırma ajansı Argus verilerine dayandırılan detaylara göre, Belarus Kalay Şirketi (BKK) tarafından sağlanan 30 bin tonluk potasyum gübresi yüklemesi 15 Eylül tarihinde tamamlandı. Sevkiyat, Rusya’nın Sankt-Peterburg kentinde yer alan Bronka Limanı üzerinden gemiye yüklendi. Yola çıkan kargo gemisinin 14 Ekim tarihinde ABD’nin New Orleans Limanı’na varış yapması bekleniyor.

Yaptırım kısıtlamalarında kademeli esneme

Washington yönetimi, Mart 2026 itibarıyla "Belaruskali" ve ihracat kanadı olan "Belarus Kalay Şirketi" üzerindeki yaptırım baskılarını hafifletme adımları atmıştı. Gerçekleştirilen bu son sevkiyat, iki ülke arasında yürütülen diplomatik ve ticari temasların ardından Beyaz Rusya’nın küresel tarım gübresi pazarındaki varlığına yeniden dönmesi açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.