Dubai, Rus petrol ticaretinin yeni Cenevre’si nasıl oldu?

İsviçre’nin Moskova'ya yönelik ekonomik yaptırımlara katılmasıyla dünya petrol ticaretinin büyük bir kısmı Orta Doğu'ya taşındı. Bazıları bu değişimin kalıcı olabileceğini öngörüyor.

Onlarca yıldır, göl kıyısındaki Cenevre şehri, Rus petrolünü dünyanın dört bir yanındaki tüketicilere satan tüccarların çoğuna ev sahipliği yaptı. Ancak İsviçre, Ukrayna'yı işgalinin ardından Moskova'ya uygulanan ambargoya katıldığından beri, bu ticaretin çoğu Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki diğer şehirlere kaydı.

4 ayda 17 milyar dolarlık petrol aktı

Financial Times tarafından incelenen Rus gümrük belgelerine göre, küçük Körfez ülkesi Dubai’de kayıtlı şirketler, Ocak ve Nisan ayları arasında değeri 17 milyar doları aşan 39 milyon ton Rus petrolü satın aldı. Bu rakam Dubai ihracatının yaklaşık üçte birine denk geliyor.

Gemi takip verileri gösteriyor ki, bu petrolün bir kısmı BAE'ye gitti ve Fujairah gibi yerlerdeki depolama terminallerine indirildi. Geri kalan yaklaşık yüzde 90’lık kısmı ise BAE topraklarına hiç girmedi, bunun yerine tarihteki küresel enerji akışının en büyük yeniden yönlendirmesinin bir parçası olarak Rus limanlarından doğrudan Asya, Afrika ve Güney Amerika'daki yeni alıcılara aktı.

BAE'deki enerji ticareti endüstrisi, Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgalinden önce zaten büyüyordu. Ancak başlayan çatışmalar ve onu takip eden Batı’nın yaptırımları, bu büyümeyi hızlandırdı.

Ticaret patlaması ülkeyi daha da zenginleştirdi, bankalar aracılığıyla milyarlarca dolarlık ek petrol geliri taşıdı. Düzinelerce yeni şirketi serbest ticaret bölgelerine çekti. Fakat aynı zamanda, Rus petrolünün akmasını isteyen ancak yaptırımları baltalayacak yeni ticaret yolları oluşturmaktan çekinen ABD gibi müttefiklerle ilişkileri de test etti.

Bazı yöneticiler, BAE'nin ana ticaret merkezi olan Dubai'nin, alıcılar ve satıcılarla aniden dolup taşan heyecanlı bir pazara dönüştüğünü söylüyor.

Şu anda veri sağlayıcısı Kpler için bölgedeki müşteri ilişkilerini yöneten, eski bir tüccar ve 20 yıllık endüstri uzmanı olan Matt Stanley, "Petrol tüccarıysanız, olmak istediğiniz yer burasıdır" diyor ve ekliyor, "Dubai yeni Cenevre'dir."