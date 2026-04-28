Dünya Bankası'dan emtia fiyatları için 2026 tahmini

Dünya Bankası, Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı en sert arz kesintilerinin mayıs ayında sona ermesi halinde dahi enerji fiyatlarının 2026 yılında yüzde 24 artarak, Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinden bu yana en yüksek seviyelerine ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Kurumun yayımladığı son Emtia Piyasaları Görünüm Raporu'na göre, çatışmaların tırmanması ve arz kesintilerinin beklenenden uzun sürmesi halinde emtia fiyatlarında daha sert yükselişler görülebileceği belirtildi.

Emtia fiyatları 2026'da yüzde 16 yükselebilir

Dünya Bankası baz senaryosunda, enerji ve gübre fiyatlarındaki sert artış ile bazı temel metallerde rekor seviyelere bağlı olarak toplam emtia fiyatlarının 2026'da yüzde 16 yükselmesini öngördü.

Raporda gübre fiyatlarının 2026'da yüzde 31 artmasının beklendiği, bunun da en yaygın kullanılan azot bazlı katı gübre olan üre fiyatlarında beklenen yüzde 60'lık sıçramadan kaynaklandığı ifade edildi. Üre üretiminde doğal gazın temel girdi olduğu hatırlatıldı.

Enflasyon yükselecek, büyüme yavaşlayacak

Dünya Bankası, gelişmekte olan ekonomilerde enflasyonun baz senaryoda 2026'da ortalama yüzde 5,1 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini bildirdi. Bu oran, geçen yılki yüzde 4,7 seviyesinin ve savaş öncesi tahminlerin 1 puan üzerinde bulunuyor. Savaşın uzaması halinde ise enflasyonun yüzde 5,8'e kadar yükselebileceği uyarısı yapıldı.

Büyüme tarafında ise gelişmekte olan ekonomilere yönelik beklentiler aşağı çekildi. Dünya Bankası, bu ekonomilerin 2026'da yüzde 3,6 büyümesini beklerken, savaş öncesi tahmin yüzde 4 seviyesindeydi.