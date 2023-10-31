Dünya Bankası'ndan bakır fiyatı tahmini

Dünya Bankası son "Emtia Piyasası Görünümü" raporunda, bakır fiyatlarının yeterli arz, artan stoklar ve zayıf talep nedeniyle 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 1 düştüğünü bildirdi. Rapora göre fiyatların 2024 yılında zayıf küresel talebin ve güçlü arz büyümesinin yansıması olarak yüzde 5 daha düşmesi bekleniyor.

Dünya Bankası'nın raporuna göre bakır üretimi, aralarında Şili, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Endonezya, Peru, Rusya ve Özbekistan'ın da bulunduğu birçok ülkede yeni projeler ve mevcut projelerin genişletilmesi sayesinde 2023 yılının ikinci yarısında ve 2024 yılı boyunca güçlü bir şekilde artacak.

Küresel talebin toparlanması ve yeşil geçişin yoğunlaşması nedeniyle fiyatların 2025'te %9 oranında artması beklenirken önümüzdeki yıllarda talebin ana etkenleri elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji ve ilgili şebeke altyapısından gelecek ve bu da bakır madenlerine ve rafinaj kapasitesine ek yatırım gerektirecek.

Raporda, üretim ve rafine etmedeki coğrafi yoğunlaşma, azalan cevher kaliteleri, yeni madenler için hantal izin prosedürleri ve sermaye maliyeti enflasyonu, orta vadede bakır fiyatları üzerinde yukarı yönlü riskler oluşturacağı belirtildi.