Dünya elmas devi satışları askıya aldı

Rus elmas şirketi Alrosa kasım ayına kadar elmas satışlarını durdurdu.

Hindistan Değerli Taş ve Mücevherat İhracatı Teşvik Konseyi (GJEPC) tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus elmas üreticisi Alrosa'nın Hindistan'ın önde gelen ticaret kuruluşunun talebi üzerine eylül ve ekim ayları için kaba elmas tedarikini askıya aldığını bildirdi.

Hindistan Değerli Taş ve Mücevherat İhracatı Teşvik Konseyi Başkanı Vipul Shah Reuters'a yaptığı açıklamada, bu hamlenin küresel piyasadaki arz bolluğunu önlemeyi ve zayıf talep nedeniyle elmas fiyatlarına yardımcı olmayı amaçladığını söyledi.

Shah, ticaret organının bu ayın başlarında elmas ticaretini etkileyen konularla ilgili endişelerini dile getirmek üzere birçok küresel madencilik şirketiyle temasa geçtiğini de sözlerine ekledi.

De Beers’ten tam esneklik sözü

Shah ayrıca GJEPC'nin Anglo American'ın bir birimi olan en büyük elmas üreticisi De Beers ile iletişime geçtiğini ve De Beers'in tüm müşterilerine tam esneklik sağlama sözü verdiğini belirtti.

De Beers ayrıca "İşlenmemiş elmas satışlarında sorumlu bir yaklaşım sergilemeye devam edeceğini, talebe göre tedarik yapacağını ve ilave tedarik esnekliğine odaklanacağını" ifade etti.

Esneklik, satın alma ertelemelerini ve geri alımları içeriyor.