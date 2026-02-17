Dünya madencilik devinin bakır gelirleri ilk kez demir cevherini geçti

Dünyanın en büyük madencilik şirketi BHP Group, yılın ilk yarısında beklentilerin üzerinde kar açıkladı. Şirketin bakırdan elde ettiği gelir, tarihinde ilk kez demiri geride bıraktı.

Şirketin ilk yarı net karı yüzde 22 artarak 6,20 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, piyasa beklentisi olan 6,03 milyar doları aştı. BHP, hisse başına 73 cent temettü açıkladı.

Bakır ve yan ürünleri (altın dahil), 31 Aralık’ta sona eren altı ayda 7,95 milyar dolar gelir sağladı. Demir cevheri ise 7,50 milyar dolarda kaldı. Böylece bakır, toplam 15,46 milyar dolarlık faaliyet karının yüzde 51’ini oluşturdu.

Demir cevheri üretimi rekor seviyeye ulaşsa da fiyatlar yedi ayın en düşük seviyesine geriledi. Demir cevheri birim maliyeti yüzde 7 artarak ton başına 19,41 dolara çıktı.

CEO Mike Henry, şirketin organik büyüme seçenekleri sayesinde bakır için yeni satın almalara ihtiyaç duymadığını belirtti. "Çok sınırlı fırsatlar çıkarsa kriterlerimize uyduğu takdirde değerlendirebiliriz, ancak acil bir ihtiyaç görmüyoruz" dedi.