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Dünyada alüminyum üretimi arttı, bakır fazla verdi

Küresel alüminyum üretimi eylül ayında yıllık yüzde 1,3 artarken, bakır piyasası Ağustos 2024'te 54 bin ton fazla verdi.

Haber Merkezi
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Dünyada alüminyum üretimi arttı, bakır fazla verdi
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Uluslararası Alüminyum Enstitüsü (IAI), Eylül ayında küresel birincil alüminyum üretimi yıllık yüzde 1,3 artışla 6,007 milyon tona yükseldiğini açıkladı.

IAI verilerine göre Ocak-Eylül döneminde üretim 54,25 milyon ton oldu.

Eylül ayında Çin'in üretimi ise 3,595 milyon ton gerçekleşti.

Bakır piyasası Ağustos 2024'te 54 bin ton fazla verdi

Uluslararası Bakır Çalışma Grubu (ICSG) son aylık bülteninde, küresel rafine bakır piyasasının Temmuz ayındaki 73.000 ton fazlaya kıyasla Ağustos ayında 54.000 ton fazla verdiğini açıkladı.

ICSG, yılın ilk 8 ayında piyasanın 535.000 ton fazla verdiğini, geçen yılın aynı döneminde ise bu rakamın 75.000 ton fazla olduğunu belirtti.

Ağustos ayında dünya rafine bakır üretimi 2,32 milyon ton olurken, tüketim 2,27 milyon ton olarak gerçekleşti.

ICSG, Çin'in antrepolarındaki stok değişimlerine göre ayarlandığında, Temmuz ayındaki 63.000 tonluk fazlaya kıyasla Ağustos ayında 42.000 tonluk bir fazlalık olduğunu bildirdi.

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