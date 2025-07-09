Dünyanın en büyük bakır üreticisi, Trump sonrası beklemeye geçti

Dünyanın en büyük bakır üreticisi Şili, ABD Başkanı Donald Trump'ın bakır ithalatına sürpriz bir şekilde yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından bekleme moduna geçti. Şili bu karar karşısında hazırlıksız yakalanırken, ülkenin en büyük madencilik şirketi muafiyet umudunu korudu.

Trump'ın açıklamalarının hemen ardından, Şili devlet madencilik şirketi Codelco'nun başkanı Maximo Pacheco, şirketin hangi bakır ürünlerinin gümrük vergisine tabi olacağını ve verginin tüm ülkeleri etkileyip etkilemeyeceğini bilmek istediğini söyledi.

Pacheco "Bence yapmamız gereken şey, bunun ne anlama geldiğini anlamak. Hangi ürünler etkileniyor? Çünkü o genel olarak bakırdan bahsetti. Ancak bakır, çeşitli ürünleri kapsıyor" dedi.

Şilili yetkili “Sonra, bunun tüm ülkelere mi yoksa sadece bazılarına mı uygulanacağını görmemiz gerekiyor. İstisnalar yapıldığını her zaman biliyoruz ve bu nedenle, yorum yapmak için henüz erken olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Trump'ın planlanan gümrük vergilerini açıklamasının ardından, ABD Comex bakır vadeli işlemleri yüzde 12'den fazla artarak rekor seviyeye ulaştı.

Şili dışişleri bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD'nin en büyük bakır tedarikçisi olan Andean ülkesinin, ABD'nin bakır gümrük vergilerinin uygulanmasına ilişkin herhangi bir resmi bildirim almadığını belirtti.

Bakanlık yaptığı açıklamada, “Mevcut ABD yönetimi tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde kamuoyu danışma sürecine katıldığımızı hatırlamak önemlidir” dedi.

Şili, Kanada ve Peru ile birlikte, Trump yönetiminin metal ithalatına yönelik soruşturmasına karşı çıkmış ve gümrük vergisine tabi tutulmamaları gerektiğini belirtmişti.

Pacheco, ABD'nin elektrikli araçlar, askeri donanım, elektrik şebekesi ve birçok tüketim mallarında kullanılan bakır ihtiyacının giderek artacağını söyledi.

Pacheco, küresel talebin bu yıl yaklaşık yüzde 3 artacağını tahmin ediyor ve bu durum, sabit üretim üzerine bir arz açığı yaratıyor.

Şili, bakır ihracatının çoğunu her yıl dünya bakır tüketiminin yarısını karşılayan Çin'e gönderiyor.