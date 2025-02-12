EIA, ABD’de petrol üretim tahminini yükseltirken elektrikte rekor bekliyor!

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) salı günü yayınladığı Kısa Vadeli Enerji Görünümü raporunda, ABD petrol üretiminin bu yıl önceki tahminlerden daha büyük bir rekor kırmaya hazırlandığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ABD petrol üretimini en üst düzeye çıkarma sözü verdi.

Enerji yöneticileri büyüme yerine sermaye disiplinine öncelik verme konusunda kararlı olsalar bile, EIA şimdi ABD ham petrol üretiminin 2025'te günde ortalama 13.59 milyon varil (bpd) olmasını beklediğini söyledi, bu da önceki tahmini olan 13.55 milyon bpd'den daha yüksek.

Ajans, ABD'nin petrol ve sıvı yakıt tüketimine ilişkin tahminini 2025 yılında 20,5 milyon varil/gün olarak korudu. Ajans, Brent ham petrol fiyatlarının 2025 yılında ortalama 74 dolar civarında olması beklenirken, üretimdeki kademeli artışların nispeten zayıf küresel petrol talebi büyümesiyle birleşmesiyle 2026 yılında yaklaşık 66 dolara düşeceğini söyledi.

Trump'ın Kanada ve Meksika'ya uygulayacağı gümrük vergilerinin küresel petrol arzını önemli ölçüde etkilemesinin beklenmediğini belirten EIA, gümrük vergileri ve ABD'nin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımların petrol fiyatları için belirsizlik kaynağı olduğunu da sözlerine ekledi.

Elektrik kullanımı rekor seviyelere ulaşacak

ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) Vadeli Enerji Görünümü raporuna göre, ABD'nin elektrik tüketiminin 2025 ve 2026 yıllarında rekor seviyelere yükselmesi bekleniyor.

EIA'nın tahminlerine göre elektrik talebi 2025 yılında 4,179 milyar kilovat saate (kWh), 2026 yılında ise 4,239 milyar kWh'ye ulaşarak 2024 yılı için öngörülen 4,082 milyar kWh'lik bir önceki yüksek seviyeyi aşacak.

Tüketimdeki artış, konut ve ticari sektörlerde ısınma ve ulaşım için artan elektrik kullanımının yanı sıra yapay zekâ ve kripto para için veri merkezlerinin genişlemesine bağlanmakta.

2025 yılı için elektrik satışlarının dağılımı, konut tüketicilerine 1.524 milyar kWh, ticari müşterilere 1.458 milyar kWh ve endüstriyel kullanıcılara 1.054 milyar kWh olarak öngörülmekte.

Rapor ayrıca enerji üretimi karışımında bir değişimin altını çiziyor; doğal gazın payının 2024'te yüzde 43'ten 2025'te yüzde 40'a ve 2026'da yüzde 39'a düşmesi bekleniyor. Bu arada, kömürün payında hafif bir azalma görülecek ve yenilenebilir enerji üretimindeki artışla eş zamanlı olarak 2024'te yüzde 23'ten 2026'da yüzde 27'ye yükselecektir. Nükleer enerjinin payının ise aynı dönemde yüzde 19'da sabitleneceği öngörülmektedir.