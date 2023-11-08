EIA, petrol verilerini açıklama tarihini erteledi

EIA'dan yapılan açıklamaya göre, ertelenen raporlar arasında bugün yayımlanması gereken "Haftalık Petrol Durum Raporu" ve yarın yayımlanması gereken "Haftalık Doğal Gaz Depolama Raporu" da bulunuyor.

Bu raporlar, sırasıyla 15 Kasım ve 16 Kasım'da, iki haftalık verilerle yayınlanacak.

EIA, 13 Kasım itibarıyla normal yayın programına devam edecek.