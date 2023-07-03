Ekonomik yavaşlama endişeleri petrol fiyatlarını baskılıyor

Petrol fiyatları, erken Asya seansında, küresel makroekonomik görünümdeki olumsuzluklar ve Fed’in olası ilave faiz artışlarının OPEC+ kesintileri nedeniyle daha sıkı arz tahminlerini dengelemesiyle geri çekildi.

Brent ham petrol vadeli işlemleri cuma günü %0,8 yükseldikten sonra haftanın ilk işlem günü %0,3 düşerek asya seansında varil başına 75,21 dolara geriledi. ABD Batı Teksas (WTI) ham petrol bir önceki seansı %1,1 artışla kapattıktan sonra %0,3 düşüşle varil başına 70,41 dolar seviyelerine indi.

Ekonomik yavaşlama endişeleri büyüyor

Brent haziran sonu itibariyle üst üste dördüncü çeyrekte de düşerken, WTI dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin'in ikinci çeyrekte hız kaybetmesiyle ikinci çeyrek düşüşünü kaydetti.

National Australia Bank analistleri müşterilerine gönderdiği notta, "Faiz oranlarına ilişkin şahin yorumlar, fiyatlar üzerinde baskı oluşturan talep görünümüne ilişkin endişeleri artırmaya devam ediyor" şeklinde yazdı.

Daha yüksek faiz oranları doları güçlendirerek emtiaları diğer para birimleri sahipleri için daha pahalı hale getirebilir ve ayrıca petrol talebini azaltabilir.

Ekonomist ve analistler, haziran ayı Reuters petrol anketinde Brent fiyat tahminlerini 2023 yılında varil başına ortalama 83,03 dolara düşürdü.

Yine de bazı analistler, en büyük ihracatçı Suudi Arabistan'ın temmuz ayında günlük 1 milyon varillik ekstra üretim kesintisi sözü vermesi ve ABD'nin Stratejik Petrol Rezervini kademeli olarak yenilemesinin ardından arzın sıkılaşmasını ve ikinci yarıda fiyatları yükseltmesini bekliyor.

Gözler OPEC konferansında

Yatırımcılar, arz ipuçları için bu hafta sonunda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından düzenlenen konferansı yakından izleyecek.

Baker Hughes verilerine göre, ABD petrol sondaj kuleleri geçen hafta bir adet düşerek Nisan 2022'den bu yana en düşük seviye olan 545'e gerilerken, gaz sondaj kuleleri de altı adet düşerek Şubat 2022'den bu yana en düşük seviye olan 124'e geriledi.

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