El Nino ve yangınlar vurdu: Tarımsal emtia piyasasında palm yağı rekoru!

Güneydoğu Asya'da haftalardır kontrol altına alınamayan orman yangınları, binlerce hektarlık palmiye plantasyonunu küle çevirerek küresel tedarik zincirine ağır bir darbe indirdi. Sahadaki tarım işçilerinin acil durum müdahalelerine sevk edilmesi nedeniyle meyve toplama takvimi tamamen altüst oldu. Bölgedeki lojistik ağları felç eden bu durum, ham madde akışının kesilmesine ve fabrikaların üretim kapasitelerinin kritik seviyelere gerilemesine yol açtı.

Yangın mahsul gelişimini vurdu

Yangınların yarattığı tahribat sadece arazilerle sınırlı kalmayıp, ekolojik bir krize dönüştü. Gökyüzünü kaplayan kalın ve yoğun duman tabakası güneş ışınlarının toprağa ulaşmasını engellerken, palmiye ağaçlarının mahsul gelişimini durma noktasına getirdi. Hava kirliliğinin komşu ülkelere kadar yayılması çevre sağlığını tehdit ederken, önümüzdeki dönemde rekoltede yaşanacak çok keskin düşüşlerin kaçınılmaz olduğu görülüyor.

Ham petrol ve biyoyakıt dopingi fiyatları yükseltti

Emtia piyasasındaki fiyat baskısı, küresel enerji koridorundaki hareketlilikle daha da derinleşiyor. Ham petrol fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü ivme, alternatif enerji kaynağı olarak öne çıkan biyoyakıtlara olan eğilimi hızlandırdı. Biyoyakıt üretiminin ana bileşenlerinden biri olan palm yağına küresel talebin zirve yapması, arzın en dip olduğu döneme denk gelince Kuala Lumpur Borsası'ndaki vadeli kontratlarda tarihi bir ralli tetiklendi. Fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak isteyen Avrupa ve Asya merkezli enerji devleri, tırmanan petrol maliyetlerinden kaçmak için rotayı hızla bitkisel yağ bazlı dizel yakıtlara çevirdi. Bu durum, gıda sektörüyle enerji sektörünü sınırlı miktardaki palm yağını kapışmak zorunda bırakan çetin bir rekabet ortamı doğurdu. Büyük ölçekli rafineriler, mevcut tedarik riskleri büyüdükçe gelecekteki sevkiyatları güvence altına almak adına agresif alım pozisyonları almaya başladı. Enerji piyasalarında kartların yeniden dağıtılması, bu tarımsal emtianın sadece bir gıda bileşeni değil, stratejik bir endüstriyel ürün haline geldiğini açıkça ortaya koyuyor. Arzın bu denli sıkıştığı bir konjonktürde biyoyakıt üretim kotalarının düşürülmemesi ise borsadaki spekülatif fiyat hareketlerini besleyen en büyük yakıt olmaya devam ediyor.

Yağış beklentisi endişeleri bitirmeye yetmiyor

Meteoroloji raporları önümüzdeki ay itibarıyla bölgeye ferahlatıcı yağışların düşebileceğine işaret etse de, bu durum vadeli işlem piyasalarındaki tedirginliği yatıştırmaya yetmiyor. El Nino kaynaklı ekstrem kuraklığın palmiye ağaçları ve toprak yapısı üzerinde bıraktığı ekolojik hasarın uzun vadeli olacağı net şekilde anlaşılıyor. Arz açığının kısa sürede kapanamayacağı endişesi, küresel emtia piyasasında palm yağı üzerindeki fiyat baskısını daha uzun süre canlı tutacak.