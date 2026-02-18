Emtia devi Glencore, beklentilerin üzerinde kar elde etti

İsviçre merkezli emtia devi Glencore, 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin hisse başına karı 3 sent olurken, net karı 363 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıllık gelir 247,54 milyar dolar seviyesinde kaydedildi.

Glencore’un düzeltilmiş FAVÖK’ü 2025’te yüzde 6 düşüşle 13,51 milyar dolara geriledi. 2024 yılında bu rakam 14,36 milyar dolar düzeyindeydi. Buna karşın açıklanan FAVÖK, analistlerin 13,31 milyar dolarlık beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Düzeltilmiş faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) ise 5,98 milyar dolar olurken, piyasa beklentisi 5,72 milyar dolar seviyesindeydi.

Şirket, hissedarlara toplam 2 milyar dolar geri ödeme yapacağını da duyurdu.

Öte yandan Glencore, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki KCC madenine ilişkin arazi erişim anlaşmasını Gecamines ile sonuçlandırdığını açıkladı. Anlaşmanın, yıllık yaklaşık 300 bin ton bakır üretimine giden yolu açacağı belirtildi.