Emtia piyasalarını Çin verisi vurdu

Haftanın ilk işlem gününde küresel piyasa oyuncuları traderlar, Çin'den gelen ikinci çeyrek ekonomik verilerini sindirirken petrol fiyatları geriledi.

Pazartesi Asya seansında işlem gören uluslararası gösterge Brent tipi ham petrolü yüzde 1 düşerek varil başına 79,23 dolardan işlem görürken, ABD gösterge Batı Teksas tipi (WTI) aynı oranda düşerek 74,59 dolara geriledi.

Hareketler, Çin ekonomik büyümesinin çeyrek bazda yüzde 0,8'e yavaşladığını ve bir önceki üç aylık dönemdeki yüzde 2,2'lik büyümeden daha da yavaşladığını gösteren verileri takip etti.

Çin'in duraksayan ekonomik toparlanmasına ilişkin endişeler bu yıl petrol talebini zayıflattı.