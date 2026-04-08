Emtia piyasasında Hürmüz denklemi: Kahve fiyatları yeni dengesini arıyor

Emtia piyasasının en stratejik kalemlerinden biri olan Robusta çekirdeğinde, dünyanın en büyük tedarikçisi konumundaki Vietnam’da yaşanan ekstrem kuraklık periyodu nedeniyle operasyonel bir arz darboğazı yaşanıyor. Londra piyasasında işlem gören vadeli işlemlerin ton başına 4.000 dolar bandındaki psikolojik eşiği test etmesi, emtia tarihindeki en yüksek nominal değerlerin kaydedilmesine zemin hazırladı. Sahadan gelen reel veriler, sertifikalı stokların kritik emniyet sınırının altına gerilediğine işaret ederken, bu durum piyasa genelindeki fiyatlama modellerinin rasyonel zeminden uzaklaşarak daha temkinli ve spekülatif bir yapıya bürünmesine neden oluyor.

Hürmüz Boğazı’nda şartlı geçişler ve lojistik bariyerlerin etkisi

ABD ve İran arasında sağlanan 15 günlük geçici ateşkes kapsamında, Hürmüz Boğazı'nın şartlı olarak gemi trafiğine açılması piyasalarda kısıtlı bir hareketlilik yarattı. Ancak haftalardır süren tam kapalılık döneminin ardından gelen bu denetimli açılış, lojistik maliyetlerin anında düşeceği anlamına gelmiyor. Denizcilik devlerinin güvenli geçiş protokolleri konusundaki tereddütleri ve boğazda biriken yüzlerce gemilik trafik yükü, kahve gibi zaman hassasiyeti olan emtiaların depolara ulaşım süresini hala belirsiz kılıyor. Bu durum, navlun ve sigorta primlerindeki yüksek seyrin, New York ve Londra borsalarındaki birim fiyatlara doğrudan bir maliyet kalemi olarak bindiği gerçeğini değiştirmiyor.

Endüstriyel girdi maliyetleri ve fiyat istikrarı üzerindeki baskı

Tarımsal emtia grubundaki bu kontrolsüz yükseliş eğilimi, gıda sanayisindeki ham madde girdi maliyetlerini doğrudan yukarı çekerek üretici fiyat endeksleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Kahve çekirdeğinin borsadaki birim fiyat artışının, küresel enerji ve ambalaj maliyetlerindeki tırmanışla birleşmesi, dünya genelinde gıda enflasyonunu besleyen en büyük risk faktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Piyasadaki bu yüksek volatilite rejiminin, iklimsel koşullar stabilizasyon kazanana ve Hürmüz gibi kritik ticaret koridorları tam kapasiteyle güvenli geçişe açılana dek emtia sepetinin yönetilmesi en güç başlığı olmaya devam edeceği öngörülüyor.