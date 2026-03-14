Emtia piyasasında kahve fiyatları geriledi: Brezilya’dan rekor üretim sinyali

Emtia piyasasında tarımsal ürün fiyatları, haftanın son işlem gününde satış baskısı altında kaldı. Borsadan gelen son verilere göre, Arabica kahve kontratları günü 285,15 cent/lb seviyesinden kapatırken, Robusta fiyatlarında günlük bazda %4,69 oranında sert bir düşüş kaydedildi. Haftalık bazdaki toplam kayıp ise %4,2 olarak gerçekleşti.

Rekor hasat beklentisi ve arz fazlası

Fiyatlardaki bu geri çekilmenin merkezinde, dünyanın en büyük üreticisi Brezilya’nın 2026/27 sezonuna dair güncellenen üretim projeksiyonları yer alıyor. Brezilya’nın toplam kahve üretiminin 75,3 milyon çuvala yükselerek tarihi bir rekora imza atacağına dair güçlenen beklentiler, emtia piyasasında beklenen arz açığının kapandığına işaret etti. Bu veri akışıyla birlikte piyasadaki yatırım fonlarının satış pozisyonlarını artırdığı gözleniyor.

Dolar endeksi ve lojistik maliyetlerin etkisi

Dolar endeksinin son ayların zirvesine ulaşması, dolar bazlı fiyatlanan tüm emtialarda olduğu gibi kahve üzerinde de aşağı yönlü baskıyı artırdı. Ancak piyasa analizleri, Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin deniz yolu taşımacılığı maliyetlerini yüksek tuttuğunu ve bu durumun fiyatlardaki düşüşü sınırlandıran bir "taban maliyet" yarattığını ortaya koyuyor. Lojistik darboğazlar, fiziki teslimatlı kontratlarda risk primini canlı tutmaya devam ediyor.

Stok seviyeleri ve teknik destekler

Küresel sertifikalı stokların hala tarihsel ortalamaların altında seyretmesi, emtia borsalarındaki volatiliteyi tetikleyen ana unsurlardan biri olmayı sürdürüyor. Teknik analizlerde Arabica için 285 cent seviyesi en kritik destek noktası olarak takip ediliyor. Mevcut fiyat hareketleri, Brezilya ve Vietnam'daki hasat gerçekleşme oranlarının 2026 yılının ikinci yarısı için belirleyici olacağını gösteriyor.