Emtia piyasasında kahve rallisi sona erdi: Rekor arz fiyat istikrarını sarstı

Emtia borsaları bugün Brezilya’dan gelen arz bombardımanıyla sarsılıyor. Dünyanın en büyük üreticisinin 2026 hasat projeksiyonunu 66,2 milyon torbaya yükseltmesi, fiyat istikrarını aşağı yönlü bozdu. New York borsasında işlem gören Arabica kontratları, 300 cent/lb olan psikolojik sınırı kırarak son dönemlerin en düşük seviyelerini test etmeye başladı. Bu geri çekilme, emtia yatırımcıları için spekülatif yükseliş döneminin kapandığının en somut işareti sayılıyor.

Robusta cephesinde Vietnam baskısı

Sadece üst segment ürünlerde değil, sanayi tipi Robusta tarafında da benzer bir dezenflasyonist süreç yaşanıyor. Vietnam’ın ihracat kapasitesini 29,4 milyon torba seviyesine taşıması, Londra borsasındaki fiyatları yedi ayın en dip noktasına itti. Brezilya ve Vietnam eksenli bu eş zamanlı arz fazlası, tedarik zincirindeki kıtlık primini tamamen ortadan kaldırırken, emtia piyasasında alıcıların elini güçlendiren bir tablo oluşturuyor.

Navlun ve lojistik bariyerine rağmen geri çekilme

Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin navlun maliyetlerini yukarı çekmesine rağmen, fiziki piyasadaki ürün bolluğu bu maliyet artışlarını absorbe etmeyi başarıyor. Mart vadeli opsiyonların kapanışıyla netleşen bu fiyat düzeltmesi, 2026 yılının kahve emtiası için bir normalleşme evresi olacağını teyit ediyor. Reel efektif döviz kurlarındaki dalgalanma sürse de, devasa üretim hacmi borsalardaki ana yönün aşağıda kalacağını garantilemiş durumda.

Fon yönetimi ve spekülatif pozisyonlarda çözülme

Borsadaki bu sert geri çekilme, büyük ölçekli yatırım fonlarının uzun pozisyonlarını tasfiye etmeye başlamasıyla daha da derinleşiyor. Kurumsal yatırımcıların "arz fazlası" senaryosuna göre pozisyon alması, piyasadaki satış baskısını körüklerken, kahve emtiasının enflasyon karşısındaki korunaklı liman özelliğini de sorgulatıyor. Önümüzdeki süreçte, üretim maliyetlerinin üzerindeki bu fiyat marjının daralmasıyla birlikte, perakende devlerinin hammadde stoklama stratejilerinde köklü bir değişikliğe gitmesi ve bu durumun küresel gıda enflasyonu üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturması kaçınılmaz görünüyor.