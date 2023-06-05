Emtia piyasasında pozitif seyir

Emtia piyasasında geçen hafta genel olarak pozitif bir seyir izlendi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda faiz artırmayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve ABD'de borç limiti krizinin aşılması sonrasında emtia piyasasında da talep endişeleri azaldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakerelerin ardından üzerinde anlaşmaya varılan Mali Sorumluluk Yasa Tasarısı'nı 3 Haziran'da imzaladı.

Ülkede para politikasına ilişkin beklentiler de geçen hafta başına göre önemli oranda değişim gösterirken, söz konusu gelişmede Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri etkili oldu.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in yaklaşan haziran toplantısında faiz artırımına gitmemesi gerektiğini belirtti. Faiz artırımında bir toplantının atlanabileceğini düşündüğünü aktaran Harker, gelecek verilerin fikrini değiştirebileceğini kaydetti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise faiz artışlarından sonra para politikasının daha iyi durumda olduğunu belirtti.

Analistler, küresel ekonomik aktivite açısından referans emtia olan bakır ve pamuğun resesyon endişelerinin hafiflemesinden destek bulduğunu söyledi.

Altın ve gümüşte düşüş durdu

Söz konusu gelişmelerle, üst üste üç haftalık düşüş eğilimini geçen hafta sonlandıran altının ons fiyatı, yüzde 0,1 artışla 1.948,35 dolardan haftayı tamamladı.

Geçen hafta gümüş yüzde 1,3 artarken, platin yüzde 1,8 değer kaybetti. Paladyum ise yatay bir seyir izledi.

Baz metallerde de ABD'deki borç limiti krizinin çözüme ulaşması ve Fed'in bu ayki toplantıda faizi sabit bırakacağına dair beklentilerin artmasıyla geçen hafta yükseliş ağırlıklı bir seyir hakim oldu.

Söz konusu gelişmelerle, bakırın libresi yüzde 1,6, alüminyum yüzde 0,3 ve nikel yüzde 2,2 artarken, kurşun yüzde 2,6 azaldı.

Londra Metal Borsası'nda çinko stoklarının artmasıyla da geçen hafta çinko yüzde 1 değer kaybetti.

Brent petrol son 1 ayın en düşük seviyesini test etti

Enerji ürünlerinde negatif bir seyir izlenirken, ABD ve Çin'e yönelik talep göstergelerindeki belirsizlikler Brent petrolün varil fiyatını baskıladı. Geçen hafta 71,5 dolarla son bir ayın en düşük seviyesini test eden Brent petrolün varil fiyatı haftayı yüzde 1,2 değer kaybıyla 76,3 dolardan tamamladı.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in talep göstergelerinin karışık seyretmesi de petrol fiyatını baskılayan bir unsur oldu.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında bir önceki haftaya göre 5 milyon 202 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi ise 1 milyon 220 bin varil azalış olacağı yönündeydi. Stoklardaki artış öngörüsü ülkede talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatları baskılayan başka bir neden oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi de ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4,5 milyon varil artarak 459 milyon 700 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 5,2 milyon varil artacağı yönündeydi.

Analistler, ABD'de perşembe günü açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksinin, mayısta 46,9 ile piyasa beklentilerinin biraz altında gerçekleştiğini anımsatarak, imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü söyledi.

Tarım emtiası

Tarım emtiasında, geçen hafta ABD'de borç limiti krizinin aşılmasıyla azalan endişeler, fiyatlarda yükselişe sebep oldu.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören pirinç yüzde 3,6, buğday yüzde 0,7, mısır yüzde 0,6 ve soya fasulyesi yüzde 1,1 arttı.

ABD'de haftalık buğday ihracatının artış gösterdiğine yönelik veriler, fiyatlarda yükselişe neden oldu.

Ülkede haftalık buğday ihracatı, önceki haftaya göre artarak 386,3 bin ton seviyesinde gerçekleşirken, Meksika ve Çin, en büyük alımı gerçekleştiren ülkeler oldu.

Intercontinental Exchange'de (ICE) pamuk yüzde 1,7 ve kakao yüzde 1,1 değer kazanırken, kahve yüzde 0,6 ve şeker yüzde 2,5 azalış kaydetti.

Şeker ve kahve piyasalarında üretim fazlası olacağına yönelik artan beklentiler, fiyatlarda değer kaybına neden olan başlıca etken oldu.

Fitch Solutions, 2022/23 sezonunda kahve için 7 milyon torba üretim fazlası beklerken, ABD Tarım Bakanlığı ise 2022/23 sezonunda 8 milyon torba üretim fazlası olacağını tahmin ediyor. Üretim 175 milyon torba olarak öngörülürken, tüketimin 167 milyon torba olması bekleniyor.