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Emtiada düşüş, altında yükseliş bekleniyor

Küresel emtia fiyatlarının 2025 yılında büyük ölçüde düşmesi bekleniyor, ancak altın fiyatlarının yükselmesi muhtemel görülüyor.

Haber Merkezi
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Emtiada düşüş, altında yükseliş bekleniyor
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Sektör uzmanlarına göre, küresel emtia fiyatlarının 2025 yılında büyük ölçüde düşmesi bekleniyor, ancak altın ve gaz gibi bazı kalemlerde fiyatların yükselmesi muhtemel.

Piyasa katılımcıları ayrıca, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde emtia talebinde bir toparlanmayı tetikleyebileceği umuduyla Çin'in daha fazla teşvik edilmesini de izleyecek.

Altın fiyatları geçen yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve yeni rekorlar 2025'te de devam edebilir. Altın yatırım hizmetleri firması BullionVault'un araştırma direktörü Adrian Ash, "Yatırımcılar 2025 için altın ve gümüş konusunda iyimserler çünkü jeopolitik ve hükümet borçları konusunda çok kötümserler" dedi ve sarı metalin riske karşı bir koruma olarak rolüne vurgu yaptı.

JPMorgan analistleri de özellikle ABD politikalarının artan gümrük vergileri, yükselen ticaret gerilimleri ve ekonomik büyümeye yönelik daha yüksek riskler şeklinde "daha yıkıcı" hale gelmesi durumunda altın fiyatlarının yükselmesini bekliyor.

Altın geçtiğimiz yıl son on yılın en iyi yıllık performansını sergiledi. Külçe altın fiyatları 2024 yılında merkez bankası ve perakende yatırımcı alımlarının etkisiyle yaklaşık %26 arttı.

BullionVault ve JPMorgan, altın fiyatlarının 2025 yılında ons başına 3.000 dolara çıkmasını bekliyor.

Gümüş de özellikle güneş enerjisine olan talebin dirençli kalması ve metalin arzının sınırlı kalması nedeniyle fiyatların yükseldiğini görebilir. JPMorgan analistleri, "Hem gümüş hem de platinin temelde güçlü açık temelleri var ve 2025'in ilerleyen dönemlerinde, baz metaller daha sağlam bir zemin bulduğunda, bir yakalama ticaretinin oldukça güçlü olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Gümüş öncelikle endüstriyel uygulamalarda kullanılmakta ve sıklıkla otomobil, güneş panelleri, mücevher ve elektronik üretiminde yer almaktadır. Swiss Asia Capital'in CIO'su Juerg Kiener, yapay zekâ ürünlerinin yapımında da gümüşe ihtiyaç duyulduğunu ve askeri uygulamalara da sahip olduğunu söyledi. Bununla birlikte, değerli metal ticaret hizmetleri grubu MKS Pamp bir görünüm raporunda, gümüşün yukarı yönlü hareketinin Trump'ın gümrük vergilerinden etkilenecek olan küresel endüstriyel talebe bağlı olacağını yazdı.

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