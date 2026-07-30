Emtiada ‘süper döngü’ sessizliği: Altın ve gümüşte tarihi alım fırsatı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, küresel piyasalarda jeopolitik risklerin etkisinin derinden hissedildiğini belirtti. Özellikle ABD-İran hattındaki gerginliğin ve diplomatik temasların fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu vurguladı. Petrol fiyatlarında Orta Doğu kaynaklı yaşanan oynaklığa dikkat çeken uzman, Brent petrolde 86 dolar seviyesinin üzerindeki kalıcılığın fiyatı kısa sürede 135 dolarlara kadar taşıyabileceğini ifade etti.

Altında kritik seviyeler ve Çin’in rolü

Altın fiyatlarının 4.000 ile 4.200 dolar bandında yatay bir seyir izlediğini kaydetti. 4.000 dolar seviyesinin defalarca test edilmesine rağmen bu sınırın altında kalıcılık sağlanamadığını dile getirdi. Uzak Doğu ve özellikle Çin’den gelen yoğun fiziki talebin, altını bu seviyelerde tutan ana unsur olduğunu söyledi. Sarı, bu durgun dönemin portföylere kademeli ekleme yapmak için stratejik bir fırsat sunduğunu değerlendirdi.

Gümüşte arz açığı ve teknolojik dönüşüm

Gümüş piyasasında arzın talebe yetişemediği bir süreçten geçildiğini belirtti. Hindistan’ın ithalat kısıtlamaları ve güneş paneli üretimindeki teknolojik değişimlerin talebi bir miktar baskıladığını ancak gümüşün asıl hikayesinin bitmediğini ifade etti. Son 5 yıldır devam eden arz açığının 2026 yılına kadar sürmesinin beklendiğini hatırlattı. Altındaki olası yükselişle beraber gümüşün de bu hareketten güç alacağını açıkladı.

Emtia piyasasının bir ‘süper döngü’ içerisinde olduğunu ve bu sürecin platin ile paladyumu da kapsayacağını vurgulayan Sarı, uzun vadeli projeksiyonlarında altının ons fiyatı için 6.000-7.000 dolar, gümüş için ise 200-250 dolar seviyelerinin konuşulacağını belirtti. Sarı, yatırımcıların bu büyük döngüde sabırlı olmaları gerektiğini önemle not etti.