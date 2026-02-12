Endonezya'nın kota kesintisi sonrası nikel fiyatları yükseldi

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) nikel, Endonezya'nın PT Weda Bay Nickel'ın madencilik kotasını azaltmasının ardından yüzde 2,49 artışla 140.570 yuan/tona ulaştı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) ise nikel, çarşamba günkü yüzde 2,23'lük yükselişin ardından yüzde 0,70 artarak 17.990 dolar/ton seviyesine çıktı. PT Weda Bay Nickel'ın 2026 yılı için kotası, 2025 yılındaki 32 milyon wet metrik tondan 12 milyon wet metrik tona düşürüldü.

Bakır da değer kazandı. SHFE'de yüzde 0,45 yükselerek 102.390 yuan/tona, LME'de ise yüzde 0,42 artarak 13.221,50 dolar/tona çıktı.

Bakır fiyatları, zayıf ABD dolarının emtiaları daha uygun hale getirmesiyle desteklendi. Diğer yandan, SHFE alüminyum yüzde 0,08 düşerken, çinko yüzde 0,41, kurşun yüzde 0,06 ve kalay yüzde 0,84 yükseldi. LME'de alüminyum yüzde 0,50, çinko yüzde 0,68 ve kalay yüzde 0,70 artarken, kurşun değişmeden kaldı.