Endonezya'nın nikel üretimini kısma planları fiyatları destekleyebilir

Endonezya, aşırı arz sorununu ele almak için nikel üretimini kısma planlarını açıkladı. S&P Global Ratings, bu hamlenin nikel fiyatlarını destekleyebileceğini belirtti.

Londra Metal Borsası'ndaki üç aylık nikel kontratı, bu haberler ışığında %0,1 yükselişle ton başına 18.010,00 ABD doları seviyesinde işlem gördü.

Analistler, büyük ölçekli arz kesintilerinin piyasa fiyatları üzerinde etkili olacağını öne sürüyor. Ancak, hükümet önlemlerinin etkinliğinin müdahalenin kapsamına ve süresine bağlı olacağı vurgulanıyor. Fiyatlarda sürdürülebilir bir iyileşme için, artan nikel talebinin de gerekli olabileceği ifade ediliyor.