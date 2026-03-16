Enflasyon endişesiyle bakır fiyatları geriledi

Pazartesi günü bakır kontratları geriledi; Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki en aktif bakır kontratı %1,28 düşüşle 99.310 yuan (14.390,04 $) seviyesine inerken, Londra Metal Borsası'ndaki üç aylık gösterge bakır kontratı %0,22 kayıpla 12.752 $'a geriledi. Brent petrol vadeli işlemleri, ABD-İsrail savaşının ikinci haftayı aşmasıyla 100 $ varilin üzerinde kalmaya devam ederek enflasyon korkularını artırdı. Uzmanlar, Fed'in Çarşamba günü faiz oranlarını sabit tutmasını beklerken, Haziran ayında bir gevşeme olasılığı giderek azalıyor.

Citi analistleri notlarında, "Çoğu sektör yetkilisi, güçlü USD, yüksek enflasyon nedeniyle Fed'in faiz indiriminin gecikmesi ve Çin Yeni Yılı sonrası Çin'deki zayıf talep toparlanması nedeniyle bakır fiyatının kısa vadede aşağı yönlü baskıyla karşılaşmasını bekliyor" dedi. Güçlü bir dolar, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için dolar cinsinden emtiaları daha pahalı hale getiriyor. Ancak Citi, bakır için uzun vadeli görünümün "boğa" piyasasında kalmaya devam ettiğini ve kısa vadeli fiyatların özellikle elektrik şebekesi sektöründen gelen Lunar Yeni Yılı sonrası stok yenilemeleriyle destek bulabileceğini belirtti.

Alüminyum da petrol kaynaklı enflasyon endişelerinden baskı altında kaldı, ancak Şanghay ve Londra borsalarındaki fiyatları farklı yönlerde seyretti. SHFE alüminyum kontratı %0,51 düşüşle 25.155 yuan seviyesine gerilerken, Londra'daki gösterge üç aylık alüminyum kontratı %0,93 artışla 3.471 $'a yükseldi. Ortadoğu'daki savaş nedeniyle tedarik sıkıntısı endişeleri alüminyum fiyatlarını destekledi. Aluminium Bahrain, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması nedeniyle 4 Mart'ta mücbir sebep ilan ettikten sonra iş sürekliliğini sağlamak için kapasitesinin %19'unu kapatacağını bildirdi. Hindistan'ın Hindalco Industries şirketi de Ortadoğu'daki bazı gaz tedarikçilerindeki mücbir sebep nedeniyle bir alüminyum ürününün üretimini durdurduğunu açıkladı. Avustralyalı South 32 ise yeterli ve uygun fiyatlı güç kaynağı sağlayamamasının ardından Mozambik'teki Mozal alüminyum eritme tesisini bakım ve onarım durumuna aldığını duyurdu.

Diğer SHFE baz metalleri arasında çinko %1,22, kurşun %1,63, nikel %1,83 ve kalay %3,86 oranında düşüş yaşadı. LME'de ise çinko %0,52, kurşun %0,76 gerilerken, kalay %1,88 yükseldi ve nikelde küçük bir değişiklik gözlemlendi.