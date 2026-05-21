Euro’daki değer kaybı ihracat kapılarını açtı: Avrupa buğdayı küresel pazarda yükselişte!

Küresel tarım emtiası piyasalarında dengeler değişirken, Avrupa menşeili buğday fiyatlarında yukarı yönlü güçlü bir hareketlilik yaşanıyor. Euro para biriminin, ABD doları karşısında zayıf bir seyir izlemesi, Avrupalı buğday üreticilerinin ve ihracatçılarının elini güçlendirdi. Uluslararası tahıl ticaretinin ağırlıklı olarak dolar üzerinden yürütülmesi sebebiyle, Euro’daki bu gerileme Avrupa buğdayını dolar bazında ithalat yapan ülkeler için çok daha ucuz ve cazip bir alternatif haline getirdi. Finans piyasalarındaki bu parite değişimi, Avrupa buğdayının küresel arenadaki rekabet gücünü doğrudan artırarak fiyat grafiklerini yukarı taşıdı.

Euro’nun zayıflığıyla buğdayda rekabet gücü

Son dönemde özellikle Rusya ve Ukrayna gibi Karadeniz havzası üreticilerinin düşük fiyat politikaları nedeniyle ihracat pazarında zorlanan Avrupalı tedarikçiler, Euronun zayıflamasıyla birlikte taktiksel bir avantaj yakaladı. Kurda yaşanan bu değişim, özellikle Kuzey Afrika ve Orta Doğu gibi yüksek hacimli buğday ithalatı yapan bölgelerin rotasını yeniden Avrupa limanlarına çevirmesini sağladı. Euro’nun dolar karşısında düşük kalmaya devam ettiği senaryoda, Avrupa buğdayına yönelik uluslararası talebin güçlü kalması ve Paris emtia borsasındaki fiyat destek seviyelerinin korunması bekleniyor.

Arz endişeleri ve talep ivmesi bir arada

Fiyatların tırmanışa geçmesindeki tek etken Euro’daki değer kaybı değil. Avrupa genelinde son dönemde etkili olan olumsuz hava koşulları ve bazı stratejik ekim alanlarındaki rekolte düşüşü beklentileri de piyasayı tetikliyor. Arz tarafındaki bu iklimsel soru işaretleri, Euro’nun sunduğu kur avantajıyla birleşince buğday fiyatlarındaki yükseliş trendi kaçınılmaz hale geldi. Hem finansal pariteyi arkasına alan hem de üretim risklerini fiyatlayan tarım emtiası, küresel gıda piyasalarının en dinamik başlıklarından biri olmayı sürdürdü.