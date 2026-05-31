Fabrikalar pahalı ham maddeye direndi: Pamukta son iki ayın en düşük seviyesi

Küresel emtia piyasasında mayıs ortasında zirve yapan pamuk vadeli kontratlarında yukarı yönlü agresif hareket yerini gevşemeye bıraktı. Yatırım fonlarının kar satışları ve küresel tekstil fabrikalarının yüksek fiyata direnerek alımları ertelemesi, New York Ticaret Borsası’ndaki işlemleri yeniden 76-79 sent bandına çekti. Son iki aydır yaşanan bu sert dalgalanma, piyasadaki ham madde fiyatlamasının sınırlarına dayandığını gösteriyor.

Yüksek fiyat baskısı küresel alıcı direncine takıldı

Fiyatlardaki düşüşün arkasında, küresel hazır giyim pazarındaki genel durgunluk yatıyor. Enerji krizleri ve petrol şoku polyester maliyetlerini artırıp pamuğa yönelim yaratsa da, nihai tüketicinin giyim harcamalarını kısması nedeniyle küresel fabrikalar pahalı ham maddeyi üstlenmek istemedi. Çin ve Hindistan gibi dev üretici ülkelerin siparişleri yavaşlatmasıyla birlikte borsa ekranlarında son iki ayın en düşük seviyeleri test edilmeye başlandı. Uzun vadeli üretim ve kuraklık riskleri masada kalmaya devam etse de, kısa vadedeki bu geri çekilme küresel tekstil sektörü için ham maddede maliyetlerin daha da kötüye gitmesini engelleyen geçici bir dengeleme dönemi sunuyor.