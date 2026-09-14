Faiz artışı beklentisi emtiaları baskıladı: Gümüşte kayıp yüzde 3,3

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Değerli metallerde düşüş hızlandı

Kıymetli metallerdeki satışlar dikkat çekici seviyelere ulaştı. Ons bazında gümüş yüzde 3,3 düşüşle 62,3 dolara gerilerken, platin yüzde 2,3 kayıpla 1.757 dolardan, paladyum yüzde 2,2 azalışla 1.274 dolardan ve altın yüzde 1,5 düşüşle 4 bin 284 dolardan işlem görüyor.

Fed beklentileri piyasaları baskılıyor

Orta Doğu’da artan gerilim ve ABD’de açıklanan enflasyon verilerinin fiyat baskılarının gücünü koruduğuna işaret etmesi, Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentileri etkiliyor.

Bölgede devam eden jeopolitik gelişmeler nedeniyle enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi, küresel ölçekte enflasyonist baskıların devam etmesine neden oluyor. Yükselen tahvil faizleri ve dolara olan talebin güçlenmesi de emtia fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Gözler Fed’in faiz kararında

Bu hafta gerçekleştirilecek Fed toplantısı piyasaların ana gündem maddesi olarak öne çıkıyor. İstihdam piyasasına ilişkin güçlü veriler, yükselen enflasyon beklentileri ve Fed Başkanı Kevin Warsh’ın enflasyonla mücadelede kararlı duruş sergilemesi, faiz artırım beklentilerini güçlendirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed’in bu hafta faiz artıracağına ilişkin olasılık yüzde 88’e yükseldi.

Yapay zeka endişesi metalleri de etkiledi

Piyasalardaki satış baskısında, yapay zeka şirketlerinin teknoloji geliştirme hızını yavaşlatabileceğine ilişkin endişeler de etkili oluyor. Bu durum, özellikle sanayi ve teknoloji sektörlerinde kullanılan baz metallere yönelik beklentileri olumsuz etkiliyor.

Bakır ve alüminyum da geriledi

Baz metallerde de sert düşüşler görüldü. Libre bazında bakır yüzde 2,3 değer kaybederek 6,3 dolara gerilerken, alüminyum yüzde 2 düşüşle 1,48 dolardan işlem görüyor.