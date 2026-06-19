Fed baskısı altındaki endüstriyel metallerde spot fiyatlamalar yeniden aşağı yönlü baskılanıyor

Dolar endeksinin ve tahvil getirilerinin yukarı yönlü hareketi, dolar cinsinden fiyatlanan sanayi metalleri ile ham maddeleri küresel alıcılar adına çok daha maliyetli bir konuma taşıdı. Dünyanın en büyük ham madde tüketicisinden gelen sanayi revizyonlarının ardından, imalat ve altyapı sektörlerinde baş gösteren fiziki talep yetersizliği üretici ülkeler üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürüyor. Yatırım fonlarının riskli emtia kontratlarındaki uzun pozisyonlarını hızlıca kapatıp güvenli nakit limanlara yönelmesi, emtia borsalarındaki dikey yönlü kar realizasyonlarını tetikliyor.

Bakır kontratları şahin mesajların ardından tüm kazançlarını geri verdi

Hafta başında küresel ticaret hatlarındaki jeopolitik risklerin azalacağı beklentisi, endüstriyel metallere güçlü bir yukarı yönlü tepki getirmişti. Ancak ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelede tavizsiz kalacağını ilan etmesi ve ek sıkılaşma ihtimalini masada tutması, bu olumlu havayı tamamen dağıttı. Vadeli işlemlerde %1,5’e yakın değer kaybeden bakır, ton başına 10.120 dolar sınırına kadar gerileyerek haftalık tüm primlerini sildi. Bu katı duruşun küresel büyümeyi yavaşlatma riski taşıdığını ve fiziki bakır talebini zayıflatmaya devam edeceğini öngörülüyor.

Alüminyum ve demir cevherinde talep endişeleri derinleşiyor

Para politikasındaki sıkı tutum, imalat ve inşaat sektörünün ana hammaddeleri olan alüminyum ve demir piyasasında da sert geri çekilmeye yol açtı. Bakırdaki satış dalgasına eş zamanlı olarak değer kaybeden alüminyum %1 civarında düşüşle ton başına 2.480 dolar düzeyine indi. İnşaat çeliğinin ana girdisi demir cevheri ise gayrimenkul ve çelik fabrikalarının alım iştahındaki zayıflık nedeniyle 106 dolar/ton seviyesinde dengelenerek aylık bazda %7 kayıp yazdı.

Küresel faiz baskısı fiyatları sıkıştırıyor

Dolar endeksindeki yükseliş ve tahvil getirilerindeki artış, dolar cinsinden fiyatlanan metalleri küresel alıcılar için daha maliyetli hale getirdi. Yatırım fonlarının riskli emtia kontratlarındaki uzun pozisyonlarını kapatıp nakde yönelmesi, borsalarda dikey kar realizasyonlarını tetikledi. Küresel faiz baskısı sürdüğü müddetçe sanayi metallerinde fiyat istikrarının kısa vadede baskı altında kalacağı öngörülüyor.