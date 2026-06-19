Fed baskısı nedeniyle küresel petrol fiyatlarında keskin düşüş sürüyor

Küresel enerji piyasaları, merkez bankalarının sıkı para politikası hamleleri ve makroekonomik baskılarla sert bir geri çekilme yaşıyor. Fed başta olmak üzere küresel merkez bankalarının faizleri zirvede tutma kararlılığı ve sıkılaşma adımları, Brent petrolün varil fiyatını 77,25 dolar seviyesine kadar düşürdü. Yüksek enerji maliyetlerinin baskılanması küresel piyasalarda satıcıların hakimiyetini artırırken, emtia piyasasında aşağı yönlü hareket hız kazandı.

Güçlü dolar ve sıkı para politikası fiyatları baskılıyor

Dolar endeksini tırmandıran ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağına yönelik beklentiler, emtia piyasasındaki bu geri çekilmeyi kalıcı hale getiren en büyük makroekonomik neden konumunda bulunuyor. Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan gelişmiş ekonomilerden gelen son endüstriyel kısıtlama verileri, fiziki talep yetersizliğini net bir şekilde ortaya koyarak petrol fiyatlarının üzerindeki yükü ağırlaştırdı. Yatırım fonlarının vadeli kontratlardaki uzun pozisyonları hızla tasfiye edip güvenli liman olan nakit dolara geçmesi, ham petrol piyasasındaki bu sert kâr realizasyonu fırtınasını doğrudan besledi.

Yüksek faiz yatırımları ve talebi baltalıyor

Vadeli işlemler piyasasındaki anlık ekran hareketleri, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün de eş zamanlı olarak 74,96 dolar tabanına çekildiğini tescilliyor. Fed öncülüğünde sürdürülen yüksek faiz iklimi nedeniyle fabrikalarda çarkların yavaş dönmesi, endüstriyel üretime, hazır yakıt ve ham madde talebine çok ağır bir darbe indirdi. Gelişmiş ekonomilerin stratejik rezervleri doldurma eğilimi fiyatlara dipten zayıf bir destek sunsa da, şahin para politikaları ve küresel ekonomik yavaşlama sinyalleri petrol piyasasındaki bu zayıf seyri tamamen muhafaza ediyor.